New York Mobile diventa il primo operatore di reti virtuali mobili (MVNO) negli Stati Uniti a impiegare Telness Tech Seamless OS per il lancio di un prodotto

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--New York Mobile è il primo operatore di reti virtuali mobili (MVNO) negli Stati Uniti a impiegare per il lancio di un prodotto la nuova piattaforma Seamless OS sviluppata da Telness Tech. Questa implementazione consentirà a NY Mobile di fornire un servizio wireless di nuova generazione sulla rete 5G più vasta e più veloce T-Mobile. NY Mobile sarà in grado di offrire ai clienti flessibilità e funzionalità senza precedenti, come una scelta di numeri telefonici personalizzati e opzioni per creare piani telefonici su misura per le proprie esigenze.

Ora i clienti possono cercare e richiedere numeri telefonici personalizzati (compresi prefissi esclusivi in precedenza esauriti, schemi creativi di numeri e numeri equivalenti a parole) tramite l’esclusivo mercato e motore di ricerca di numeri personalizzati New York Mobile. Ciò fa di New York Mobile il primo operatore di telefonia che consente sia ad aziende che a singole persone di scegliere numeri mai utilizzati prima. È possibile creare il proprio piano da zero – modificando i dati, le funzionalità e la fatturazione in tempo reale.

“Per offrire questo servizio abbiamo adottato un approccio con aspettative elevatissime, richiedendo il meglio per i clienti”, spiega Giovanni Perone, co-fondatore e amministratore delegato New York Mobile. “Telness Tech Seamless OS era l’unica piattaforma che rispondesse alle nostre richieste in merito alla personalizzazione. Ci ha consentito di creare la proposta di valore altamente personalizzata e completamente digitale che avevamo in mente – dal mercato di numeri personalizzati alle funzioni di creazione di piani personalizzati – dandoci la flessibilità necessaria per servire entrambe le tipologie di clienti, singole persone e aziende, senza dover accettare compromessi”.

“New York Mobile è esattamente il tipo di MVNO per il quale abbiamo progettato Seamless OS affinché potesse realizzare la sua visione. L’innovazione – dai numeri personalizzati ai piani completamente su misura – è interamente dovuta a loro. Il nostro ruolo è stato far sì che non vi fossero ostacoli. Questo lancio mostra ciò che è possibile quando la nostra tecnologia delle telecomunicazioni si associa a un obiettivo ambizioso”, conclude Jonas Cedenwing, fondatore e direttore tecnico Telness Tech.

Il lancio segna un importante traguardo per Telness Tech in quanto NY Mobile è il primo MVNO a utilizzare Seamless OS con una proposta di valore completamente personalizzata. Seamless OS può lanciare e aggiornare operatori di telefonia mobile o anche trasformare aziende non specializzate nelle telecomunicazioni in operatori di telefonia mobile.

Informazioni su New York Mobile

New York Mobile è un operatore di reti virtuali mobili pioniere del settore, specializzato in numeri telefonici personalizzati per aziende e consumatori. Offre piani wireless completamente digitali e personalizzabili con copertura 5G negli Stati Uniti sulla rete T-Mobile. Per saperne di più visitare nymobile.com.

Informazioni su Telness Tech

Telness Tech è una software house svedese operante nel settore delle telecomunicazioni a livello internazionale fondata nel 2016 a Stoccolma. Il suo prodotto di punta, Seamless OS, è una piattaforma cloud BSS/OSS che consente agli operatori di telefonia mobile di lanciare servizi completamente digitali e automatizzati. Seamless OS può anche trasformare aziende non specializzate nelle telecomunicazioni in operatori di telefonia mobile dotandole della connettività necessaria. La tecnologia Telness Tech ha le sue origini nell’operatore svedese Telness – uno degli operatori europei di telefonia mobile più affidabili – e ora viene utilizzata da operatori innovativi negli Stati Uniti, in Europa e in Africa. Per maggiori informazioni visitare telnesstech.com.

