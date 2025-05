Horizon3.ai krijgt FedRAMP High-autorisatie en komt zijn belofte na om de publieke sector te beveiligen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Horizon3.ai, de wereldwijde leider in offensieve beveiliging, heeft vandaag aangekondigd dat het Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP®) High-autorisatie heeft verkregen. Met deze certificering is het bedrijf in staat om zelfs de meest veiligheidsgevoelige federale missies te ondersteunen. Deze mijlpaal voldoet aan de eerder aangekondigde toezegging van het bedrijf om op basis van bewijs beveiliging te bieden aan overheidsinstanties die op het hoogste niveau van compliance en risicoblootstelling opereren.

NodeZero Federal™, het nieuw geautoriseerde platform van Horizon3.ai, is nu beschikbaar voor federale instanties onder de FedRAMP High-vereisten. NodeZero Federal™ is gebaseerd op de beproefde commerciële versie van het NodeZero® Offensive Security Platform en is speciaal ontworpen om te voldoen aan de strengere beveiligings- en nalevingsvereisten van overheidsomgevingen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.