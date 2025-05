De P&V Groep profiteert als eerste Belgische verzekeringsmaatschappij van Guidewire Cloud

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--De P&V Groep, een Belgische coöperatieve verzekeringsgroep, en Guidewire (NYSE: GWRE), hebben bekendgemaakt dat de P&V Groep de kerntoepassingen van Guidewire met succes heeft gemigreerd naar het Guidewire Cloud Platform, ter ondersteuning van de acceptatie-, facturerings- en claimactiviteiten van het bedrijf.

De P&V Groep is al sinds 2014 klant bij Guidewire en is de eerste Belgische verzekeringsmaatschappij die de InsuranceSuite, evenals de digitale data- en analyseoplossingen van Guidewire, migreert van een on-premises omgeving naar het Guidewire Cloud-platform. Dankzij de migratie kan P&V haar IT-activiteiten vereenvoudigen, zich snel aanpassen aan veranderende marktomstandigheden en haar polishouders meer waar voor hun geld bieden.

Rudi Serron, directeur IT Strategy & Governance van de P&V Groep, zegt: “De professionele samenwerking tussen het team van de P&V Groep en het team van Guidewire heeft gezorgd voor een soepele overgang naar de cloud. Het platform helpt ons up-to-date te blijven door middel van regelmatige updates van de functionaliteit en mogelijkheden van de toepassing. We plukken nu al de vruchten van de migratie, zoals een scherpere focus op innovatie, met open API's en toegang tot een uitgebreide marketplace van toonaangevende insurtechs.”

Johan Dekens, lid van het uitvoerend comité en verantwoordelijk voor Mensen en Technologie bij de P&V Groep, zegt: “Ik wil graag het lokale team van Guidewire bedanken voor hun harde werk en toewijding om ons te helpen een geslaagde overgang naar het Guidewire Cloud-platform te realiseren. Dit is een strategische beslissing die het fundament zal vormen voor de groei van de P&V Groep in het komende decennium. Dit stelt ons in staat wendbaarder en flexibeler te zijn, zodat we de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, beter aan kunnen, ons beter kunnen aanpassen aan de veranderende marktdynamiek en beter kunnen voldoen aan de steeds hoger wordende verwachtingen van klanten.”

Will McAllister, Senior Vice President en Managing Director van Guidewire voor de regio EMEA zegt: “De P&V Group is een uitstekend voorbeeld van een Europese verzekeraar die streeft naar voortdurende innovatie om de klantbeleving te verbeteren. Het Guidewire Cloud-platform is het ideale platform om deze ambitie te ondersteunen en helpt de P&V Groep zich te ontdoen van technische schulden, de operationele efficiëntie te verhogen en winstgevende groei te realiseren.

“Wij allen van Guidewire zijn ontzettend trots op de samenwerking die we de afgelopen 11 jaar met de P&V Groep hebben opgebouwd. We vinden het dan ook een voorrecht om hen als klant te mogen beschouwen. Ik verheug me al op het aanhoudende succes van onze samenwerking in de komende jaren, terwijl de P&V Groep optimaal gebruikmaakt van alles wat Guidewire Cloud-platform te bieden heeft.”

De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep in België. De organisatie biedt verzekeringsoplossingen voor particulieren, bedrijven en instellingen via diverse distributiekanalen en onder verschillende merknamen.

Guidewire is het platform waarop schadeverzekeraars vertrouwen om te ondernemen, te innoveren en efficiënt te groeien. Meer dan 570 verzekeraars in 42 landen, van nieuwe ondernemingen tot de grootste en meest uitgebreide ter wereld, vertrouwen op de producten van Guidewire.

We zijn trots op ons ongeëvenaarde trackrecord van meer dan 1700 succesvol geïmplementeerde projecten, ondersteund door het grootste R&D-team en SI-partnerecosysteem in de branche.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.guidewire.com

