Le Groupe P&V devient le premier assureur belge à tirer parti de la plateforme cloud de Guidewire

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Le Groupe P&V, un assureur coopératif belge, et Guidewire (NYSE : GWRE), annoncent que le Groupe P&V Group a finalisé la migration des principales applications de Guidewire vers la Guidewire Cloud Platform, contribuant ainsi à alimenter ses opérations de souscription, de facturation et de sinistres.

Client de Guidewire depuis 2014, le Groupe P&V est devenu le premier assureur belge à transférer InsuranceSuite, ainsi que les solutions numériques, de données et analytiques Guidewire, d'un environnement sur site vers la Guidewire Cloud Platform. Les migrations permettront à P&V de simplifier ses opérations informatiques, de s'adapter rapidement à l'évolution des conditions du marché et de fournir plus de valeur à ses assurés.

Rudi Serron, directeur de la stratégie et de la gouvernance IT, Groupe P&V, déclare : « La collaboration professionnelle entre l’équipe du Groupe P&V et l’équipe Guidewire a permis un passage en douceur vers le cloud. La plateforme nous permet de garder une longueur d'avance grâce à des mises à jour régulières des fonctionnalités et des capacités applicatives. Nous bénéficions déjà des avantages de la migration, notamment en mettant davantage l’accent sur l’innovation, grâce aux API ouvertes et à l’accès à un vaste marché d’assurtechs de premier plan ».

Johan Dekens, membre du comité exécutif et responsable du personnel et de la technologie, Groupe P&V, déclare : « Je tiens à remercier l’équipe locale de Guidewire pour son travail acharné et son dévouement à nous aider à faciliter notre transition vers Guidewire Cloud Platform. Il s’agit d’une décision stratégique qui constituera le socle de la croissance du Groupe P&V durant la prochaine décennie. Elle nous permet d’être plus agiles et flexibles, en nous aidant à relever les défis auxquels nous sommes confrontés, à nous adapter à l’évolution de la dynamique du marché et à répondre aux attentes accrues des clients ».

Will McAllister, vice-président principal et directeur général pour l'EMEA, Guidewire, ajoute : « Le Groupe P&V est l'exemple parfait d’un assureur européen qui se consacre à l’innovation continue dans la poursuite de l’amélioration de l’expérience client. Guidewire Cloud Platform est la plateforme idéale pour soutenir cette ambition, en aidant le Groupe P&V à combler le déficit technique, à renforcer l'efficacité opérationnelle et à se développer de manière rentable.

L’ensemble de Guidewire est extrêmement fier du partenariat que nous avons établi avec le Groupe P&V au cours des 11 dernières années, et c'est pour nous un privilège de les compter parmi nos clients. Je me réjouis à la perspective de voir ce partenariat prospérer dans les années à venir et de voir le Groupe P&V tirer parti de tout ce que Guidewire Cloud Platform a à offrir ».

À propos de P&V Assurances

Le Groupe P&V est un assureur coopératif en Belgique. L'organisation fournit des solutions d'assurance aux particuliers, aux entreprises et aux institutions via ses canaux de distribution et ses marques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.pvgroup.be.

À propos de Guidewire Software

Guidewire est la plateforme à laquelle les assureurs IARD font confiance pour interagir, innover et se développer efficacement. Plus de 570 assureurs dans 42 pays, depuis des startups jusqu'aux plus grandes entreprises au niveau mondial, comptent sur les produits Guidewire. Avec des systèmes s'appuyant sur les données, les capacités analytiques, le numérique et l'IA, Guidewire définit l'excellence de la plateforme cloud pour les assureurs IARD.

Nous sommes fiers de notre palmarès inégalé en matière de mise en œuvre, avec plus de 1 700 projets couronnés de succès, soutenus par la plus grande équipe de R&D et le plus grand écosystème de partenaires du secteur. Notre marché représente la plus grande communauté de partenaires de solutions IARD, permettant à nos clients d'accéder à des centaines d'applications pour accélérer l'intégration, la localisation et l'innovation.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.guidewire.com et suivez-nous sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

REMARQUE : pour des informations sur les marques commerciales de Guidewire, visitez https://www.guidewire.com/legal-notices.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.