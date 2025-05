ITEN e A*STAR IME anunciam avanço na integração de baterias de estado sólido para empacotamento avançado

LYON, França e CINGAPURA--(BUSINESS WIRE)--A ITEN, líder global em microbaterias de estado sólido, e o Instituto de Microeletrônica da Agência de Ciência, Tecnologia e Pesquisa (A*STAR IME), liderança em pesquisa de empacotamento avançado, anunciaram uma conquista revolucionária para a integração das microbaterias da ITEN usando a plataforma de empacotamento avançado de ponta do A*STAR IME. Esse marco abre caminho para soluções de armazenamento de energia em pacotes, permitindo projetos de sistemas em pacotes (SiP) mais eficientes, compactos e confiáveis.

A revolução do armazenamento de energia e do empacotamento avançado

Essa inovação revolucionária marca um progresso importante na tecnologia SiP. Ao integrar as baterias de estado sólido de alta performance da ITEN no nível do wafer, a ITEN e o A*STAR IME comprovaram com êxito a incorporação de armazenamento de energia não volátil diretamente por meio do empacotamento avançado. Essa abordagem possibilita uma integração harmoniosa, aumentando a eficiência energética e a confiabilidade dos componentes eletrônicos.

Principais benefícios e aplicações

Mais eficiência: a integração fluida otimiza a transferência de energia e reduz perdas de potência, contribuindo para um desempenho ainda mais eficiente.

Formato compacto: ao integrar microbaterias à estrutura do empacotamento, o espaço ocupado pelo dispositivo é consideravelmente reduzido — solução ideal para tecnologias portáteis e vestíveis de última geração.

Maior confiabilidade: a integração em um único pacote reduz a complexidade da montagem e melhora a confiabilidade das interconexões. Com menos pontos de solda e conectores, diminuem os pontos potenciais de falha, o que pode resultar em maior confiabilidade.

Um passo em direção a um futuro sustentável

A colaboração destaca um compromisso compartilhado com a sustentabilidade ambiental. As baterias da ITEN não contêm materiais perigosos e representam uma alternativa segura e ecológica. Ao ampliar a vida útil dos dispositivos e diminuir a dependência de componentes de energia externos, essa tecnologia ajuda a reduzir significativamente o descarte de lixo eletrônico.

Colaboração do setor e perspectivas futuras

Esse avanço representa o ponto de partida para uma nova era de inovação em empacotamento, com foco em arquiteturas de chips 3D com energia integrada. A ITEN e o A*STAR IME já estão desenvolvendo aplicações futuras em áreas como eletrônicos de consumo, dispositivos médicos e Internet das Coisas (IoT), onde espaço reduzido e eficiência energética fazem toda a diferença.

“Estamos entusiasmados com a parceria com a ITEN para desenvolver tecnologias inovadoras de empacotamento avançado que acompanhem a evolução do mercado de microeletrônicos. Essa colaboração abre caminho para novas aplicações em SiP e amplia as oportunidades de mercado”, disse Terence Gan, diretor executivo do A*STAR IME.

Já Vincent Cobee, CEO da ITEN, comentou: “A expertise do A*STAR IME em soluções avançadas de empacotamento tem sido essencial para acelerarmos o desenvolvimento de microbaterias otimizadas para a integração em SiP. Trata-se de um passo importante na busca por maior eficiência energética em diversas aplicações.”

Líder em pesquisa de empacotamento avançado

O foco das pesquisas do A*STAR IME está em três famílias de arquiteturas: empacotamento em nível de wafer com distribuição de alta densidade (HD FOWLP), interposer 2.5D e interposer 3D. Dessas bases, surgem oito plataformas: FOWLP com moldagem antecipada, FOWLP com redistribuição de camadas (RDL) antecipada, interposers passivos, ativos e fotônicos, além de ligações híbridas wafer a wafer (W2W), chip a wafer (C2W) e C2W com microbump. O instituto também desenvolve técnicas de fabricação, arquiteturas de empacotamento, modelos eletrotérmicos e mecânicos (ETM) e kits de design de processo (PDK), contribuindo para o avanço da linha de desenvolvimento da indústria de empacotamento.

Sobre a ITEN

Com sede em Dardilly, na França, a ITEN é referência global em baterias de estado sólido, sendo pioneira no desenvolvimento de soluções miniaturizadas e de alta potência para armazenamento de energia. Detentora de mais de 200 patentes e com expertise consolidada em tecnologia de estado sólido, é uma das poucas empresas no mundo com capacidade plena de produção industrial. A ITEN atende mercados que demandam alto desempenho e compacidade, como IoT, sensores inteligentes e vestíveis. A empresa é bicampeã do Concurso Global de Inovação, faz parte do programa French Tech 120 e foi reconhecida com o prêmio Best of Innovation no CES 2024. Até o fim de 2022, já havia levantado €80 milhões em recursos.

www.iten.com

Sobre a Agência de Ciência, Tecnologia e Pesquisa (A*STAR)

A Agência de Ciência, Tecnologia e Pesquisa (A*STAR) é a principal agência pública de pesquisa e desenvolvimento de Cingapura. Trabalhando com inovação aberta, a A*STAR estabelece parcerias com setores público e privado para gerar impactos positivos na economia e na sociedade. Como organização de ciência e tecnologia, atua conectando o mundo acadêmico à indústria. Suas pesquisas fomentam o crescimento econômico, criam empregos e contribuem para melhorias em áreas como saúde, qualidade de vida nas cidades e sustentabilidade. A A*STAR também tem um papel estratégico na formação de talentos científicos e lideranças para o ecossistema de pesquisa e inovação. Suas atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) abrangem ciências biomédicas, ciências físicas e engenharia, com centros de pesquisa localizados principalmente em Biopolis e Fusionopolis. Para acompanhar as novidades, acesse: www.a-star.edu.sg.

