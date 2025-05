O forte ambiente econômico e de investimento de Ras Al Khaimah é validado pela Fitch com a classificação de crédito 'A+', com perspectiva estável

RAS AL KHAIMAH, EAU--(BUSINESS WIRE)--O enfoque estratégico de Ras Al Khaimah para um crescimento sustentável e intersetorial e um consolidado ambiente econômico e de investimento foi validada pela agência internacional de classificação de crédito Fitch, que reafirmou a classificação em 'A+' com uma perspectiva estável.

O governo de Ras Al Khaimah acolheu com satisfação o anúncio como um respaldo à economia resiliente e em expansão do Emirado, sua sólida gestão fiscal, e à clara visão e ao compromisso inabalável de sua liderança com o desenvolvimento e crescimento sustentáveis ​​e a longo prazo.

Os emblemáticos projetos turísticos do Emirado, incluindo um grande resort integrado, hotéis de luxo e instalações de lazer de classe mundial, combinados com um aumento na receita imobiliária, estão criando oportunidades para investidores, gerando mais investimentos e reforçando a resiliência econômica do Emirado, segundo a Fitch.

Um porta-voz do governo de Ras Al Khaimah disse: "A consistente classificação de crédito A+ de Ras Al Khaimah se deve a sua disciplinada estratégia econômica, a sua ambiciosa agenda de investimentos e a seu compromisso a longo prazo com a construção de uma economia sustentável e diversificada. O Emirado tem experimentado um crescimento significativo ao longo de vários anos, se convertendo em um polo internacional atraente de investimento e turismo, bem como um destino líder para viver, trabalhar e explorar."

Em março, Ras Al Khaimah emitiu com sucesso um sukuk de US$ 1 bilhão com vencimento em 10 anos, mantendo a dívida pública total em apenas 11% do PIB - um dos níveis mais baixos entre os títulos soberanos com classificação da Fitch. A expectativa é que este percentual caia a 9% até 2026.

A Fitch estimou que Ras Al Khaimah irá alcançar um crescimento real do PIB de 6,7% em 2024, um aumento em comparação aos 3,6% do ano anterior. O Governo de RAK prevê que este grande avanço continue, com crescimento médio projetado em 6,1% até 2026. Este crescimento é estimulado por iniciativas estratégicas importantes, em particular o desenvolvimento do emblemático resort integrado Wynn Al Marjan Island, avaliado em US$ 5,2 bilhões. Com inauguração prevista para 2027, o resort está pronto para impulsionar ainda mais a expansão econômica.

A Fitch também destacou o alto PIB per capita de Ras Al Khaimah, sua firme governança, estabilidade política e o estado de direito eficaz, fatores-chave que contribuem para o ambiente de investimento atrativo do Emirado. A afirmação da classificação representa um endosso às sólidas finanças públicas do Emirado, a sua trajetória de crescimento robusta e a seu status como um centro mundial dinâmico e seguro para negócios e investimentos.

*Fonte: AETOSWire

