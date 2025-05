ChargePoint y Eaton forman la primera alianza de carga de vehículos eléctricos del sector

ChargePoint y Eaton se asocian para acelerar y simplificar la implementación de infraestructuras para puntos de carga de vehículos eléctricos en Estados Unidos, Canadá y Europa.

CAMPBELL (California) y CLEVELAND--(BUSINESS WIRE)--ChargePoint (NYSE: CHPT), proveedor líder de soluciones de carga para vehículos eléctricos, junto a Eaton, la empresa de gestión de energía inteligente, anunciaron hoy una colaboración para acelerar y simplificar la implementación de infraestructura de carga de vehículos eléctricos (VE) en los Estados Unidos, Canadá y Europa. Las empresas integrarán soluciones de infraestructura y carga de VE, y desarrollarán nuevas tecnologías de forma conjunta para mejorar las capacidades de flujo de energía bidireccional y V2X, con el objetivo de que los VE sean una fuente de energía para hogares, edificios y mucho más. Con el objetivo de ser una instancia centralizada para el ecosistema de carga de VE, las empresas ofrecerán servicios de cargadores de VE, infraestructura eléctrica e ingeniería como soluciones de electrificación llave en mano, facilitando la electrificación del transporte, desde vehículos hasta cargadores y redes. ChargePoint y Eaton optimizarán la compra, el diseño y la implementación de proyectos de carga de VE y ofrecerán soluciones conjuntas para ayudar a que los clientes gestionen de manera efectiva los requisitos de energía de sus instalaciones, optimicen la infraestructura y mejoren la confiabilidad a un costo reducido. “La alianza de ChargePoint con Eaton ofrecerá un tipo de innovación que permitirá superar los obstáculos más importantes que posee el transporte electrificado”, explicó Rick Wilmer, director ejecutivo de ChargePoint. “Junto con Eaton, crearemos un valor sin precedentes para instituciones que implementan carga de VE, aceleraremos la electrificación y, al mismo tiempo, descarbonizaremos el planeta”. Con la colaboración de Eaton, ahora ChargePoint mejora su posición estratégica como facilitador integral del ecosistema de VE, de la red al vehículo. A medida que la infraestructura de carga madura, los componentes centrales, como cargadores e infraestructura, deben integrarse a escala para alcanzar su máximo potencial. El trabajo conjunto de ChargePoint y Eaton y de numerosos OEM del sector automotriz permitirá la integración sin inconvenientes de cargadores, infraestructura y VE, gestionados de forma sencilla en la plataforma de software de nube de ChargePoint. Paul Ryan, gerente general de transición energética de Eaton, afirmó: “Los clientes confían en Eaton para resolver sus problemas de gestión de energía más complejos. Esta revolucionaria alianza ayudará a que hagamos lo propio en relación con la carga de vehículos, al salvar la brecha entre la distribución de energía confiable y las soluciones de carga de VE para simplificar la electrificación a escala”. La información disponible relacionada con las soluciones de carga de VE e infraestructura, que abordan cada uno de los escenarios de carga como flotas, lugares de trabajo, inmuebles comerciales, estaciones de servicio, viviendas multifamiliares, viviendas residenciales y transporte público, está disponible en línea. ChargePoint y el logotipo de ChargePoint son marcas comerciales de ChargePoint, Inc. en los Estados Unidos y en jurisdicciones de todo el mundo. El resto de las marcas comerciales, nombres comerciales o marcas de servicio utilizadas o mencionadas en el presente documento pertenecen a sus respectivos titulares. Acerca de ChargePoint Holdings, Inc. ChargePoint está creando una nueva red de abastecimiento para mover personas y bienes con energía eléctrica. Desde 2007, ChargePoint ha asumido el compromiso de facilitar la transición a energía eléctrica de empresas y conductores con una de las redes de carga de vehículos eléctricos más grandes y una cartera integral de soluciones de carga. La plataforma de nube por suscripción y el hardware de carga definido por software de ChargePoint están diseñados a fin de incluir opciones para cada escenario de carga, desde el doméstico y multifamiliar hasta los orientados a lugares de trabajo, estacionamientos, hoteles, tiendas minoristas y flotas de transporte de todo tipo. En la actualidad, una cuenta de ChargePoint permite acceder a cientos de miles de puntos de carga en América del Norte y Europa. Para obtener más información, visite la sala de prensa de ChargePoint, el sitio de relaciones con los inversores de ChargePoint, comuníquese con la oficina de prensa para América del Norte de ChargePoint o con Relaciones con los inversores. Acerca de Eaton Eaton es una empresa de gestión de energía inteligente dedicada a proteger el medioambiente y mejorar la calidad de vida de personas en todo el mundo. Ofrecemos productos para los mercados de centros de datos, servicios públicos, industrial, comercial, fabricación de máquinas, residencial, aeroespacial y de movilidad. Nos guía el compromiso de hacer negocios de la manera correcta, operar de forma sostenible y ayudar a que nuestros clientes gestionen la energía, tanto hoy como a largo plazo. Al capitalizar las tendencias mundiales en permanente aumento de electrificación y digitalización, ayudamos a superar los desafíos de gestión de energía más urgentes del mundo y a construir una sociedad más sostenible para las personas del presente y de las generaciones por venir. Fundada en 1911, Eaton ha evolucionado permanentemente para satisfacer las necesidades cambiantes y en expansión de sus accionistas. Con ingresos por casi 25 mil millones de dólares en 2024, la empresa presta servicios a clientes en más de 160 países. Para más información, visite www.eaton.com. Síganos en LinkedIn. CHPT-IR El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

