L’environnement économique et d’investissement solide de Ras Al Khaimah confirmé par Fitch avec une note de crédit « A+ » et une perspective stable

RAS AL KHAIMAH, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--L’approche stratégique de Ras Al Khaimah en faveur d’une croissance durable et intersectorielle, ainsi que la solidité de son environnement économique et d’investissement, ont été validées par l’agence internationale de notation Fitch, qui a réaffirmé la note « A+ » avec une perspective stable.

Le gouvernement de Ras Al Khaimah a salué cette annonce comme une reconnaissance de la résilience et de l’expansion de l’économie de l’Émirat, de sa gestion budgétaire rigoureuse, ainsi que de la vision claire et de l’engagement sans faille de ses dirigeants en faveur d’un développement et d’une croissance durables à long terme.

Selon Fitch, les projets touristiques emblématiques de l’Émirat, comprenant un grand complexe intégré, des hôtels de luxe et des installations de loisirs de classe mondiale, combinés avec une hausse des revenus immobiliers, offrent des opportunités pour les investisseurs, stimulent davantage les investissements et renforcent la résilience économique de l’Émirat.

Le porte-parole du gouvernement de Ras Al Khaimah a déclaré : « La note de crédit A+ constante de Ras Al Khaimah résulte de sa stratégie économique rigoureuse, de son programme d’investissement ambitieux et de son engagement à long terme en faveur d’une économie durable et diversifiée. L’Émirat a enregistré une croissance significative au cours des dernières années, devenant ainsi un pôle mondial attractif pour l’investissement et le tourisme, ainsi qu’une destination de choix pour vivre, travailler et découvrir ».

En mars, Ras Al Khaimah a émis avec succès un sukuk d’une valeur de 1 milliard de dollars américains d’une durée de 10 ans, tout en maintenant la dette totale du secteur public à seulement 11 % du PIB – l’un des niveaux les plus bas parmi les États souverains notés par Fitch. Ce ratio devrait diminuer pour atteindre 9 % d’ici 2026.

Fitch estime que Ras Al Khaimah a enregistré une croissance réelle du PIB de 6,7 % en 2024, contre 3,6 % l’année précédente. Le gouvernement de RAK s’attend à ce que cette dynamique se poursuive, avec une croissance moyenne projetée à 6,1 % jusqu’en 2026. Cette progression est alimentée par des initiatives stratégiques clés, notamment le développement du complexe intégré emblématique Wynn Al Marjan Island, d’une valeur de 5,2 milliards de dollars. Prévu pour 2027, ce complexe devrait contribuer à une nouvelle expansion de l’économie de l’Émirat.

Fitch a également souligné le PIB élevé par habitant de Ras Al Khaimah, la solidité de sa gouvernance, sa stabilité politique et l’efficacité de l’état de droit – autant de facteurs essentiels qui contribuent à l’attractivité de l’environnement d’investissement de l’Émirat. La confirmation de la notation constitue une validation des finances publiques solides de l’Émirat, de sa trajectoire de croissance robuste et de son statut de pôle mondial dynamique et sécurisé pour les affaires et les investissements.

*Source : AETOSWire