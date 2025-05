ITEN e A*STAR IME annunciano un rivoluzionario sviluppo nell'integrazione delle batterie a stato solido per il packaging avanzato

PARIGI--( BUSINESS WIRE )--In un mondo in cui salute e sostenibilità si intersecano in misura sempre maggiore, ITEN e Baracoda tracciano un percorso verso l'innovazione. ITEN, innovatore e produttore leader nella tecnologia delle microbatterie a stato solido, e Baracoda, pioniere nella tecnologia per la salute di utilizzo quotidiano, sono orgogliosi di annunciare la reciproca collaborazione, che apporta un'efficienza energetica impareggiabile alla prossima generazione di dispositivi per il monito...