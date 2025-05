Fitch bevestigt de ‘A+’-rating voor Ras Al Khaimah, waarmee het sterke economische en investeringsklimaat van het emiraat wordt onderstreept

RAS AL KHAIMAH, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--De strategische aanpak van duurzame, sectoroverschrijdende groei en het sterke economische en investeringsklimaat van Ras Al Khaimah zijn bevestigd door kredietbeoordelaar Fitch, die de ‘A+’-rating met stabiele vooruitzichten opnieuw toekende.

De overheid van Ras Al Khaimah verwelkomde de aankondiging als een krachtig signaal van vertrouwen in de veerkrachtige en groeiende economie van het emiraat, het doordachte en solide financieel beleid, en de heldere visie en niet-aflatende inzet van het leiderschap voor duurzame en langdurige ontwikkeling.

Volgens Fitch zorgen toonaangevende toerismeprojecten in het emiraat—zoals een groot geïntegreerd resort, luxehotels en vrijetijdsvoorzieningen van wereldklasse—samen met stijgende vastgoedinkomsten voor nieuwe investeringskansen, verdere kapitaalinstroom en een versterking van de economische weerbaarheid van het emiraat.

Een woordvoerder van de regering van Ras Al Khaimah verklaarde: “Onze consistente A+ rating is het resultaat van een gedisciplineerde economische strategie, een ambitieus investeringsprogramma en onze langetermijninzet voor een duurzame en gediversifieerde economie. Het emiraat heeft de voorbije jaren sterke groei doorgemaakt en is uitgegroeid tot een internationale hotspot voor investeringen, toerisme en levenskwaliteit.”

Ras Al Khaimah gaf in maart met succes een 10-jarige sukuk uit ter waarde van 1 miljard USD, waarbij de publieke schuld beperkt bleef tot 11% van het bbp—een uitzonderlijk laag niveau in vergelijking met andere Fitch-rated landen. Verwacht wordt dat dit daalt naar 9% in 2026.

Fitch schat dat Ras Al Khaimah in 2024 een reële bbp-groei van 6,7% behaalde, tegenover 3,6% het jaar ervoor. De regering verwacht dat dit sterke groeitempo aanhoudt, met een gemiddelde groei van 6,1% tot 2026. Deze groei wordt onder andere gedreven door strategische projecten zoals het iconische $5,2 miljard kostende Wynn Al Marjan Island resort, dat gepland staat voor opening in 2027 en verdere economische expansie zal stimuleren.

Fitch benadrukte ook het hoge bbp per hoofd van de bevolking, het sterke bestuur, de politieke stabiliteit en de effectieve rechtsstaat van Ras Al Khaimah—allemaal factoren die bijdragen aan het aantrekkelijke investeringsklimaat van het emiraat. De bevestiging van de kredietrating geldt als erkenning van de solide overheidsfinanciën, het krachtige groeipad en de positie van het emiraat als dynamisch en veilig wereldwijd zakencentrum.

*Bron: AETOSWire

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.