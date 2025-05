Rubicon Carbon conclut un accord avec Microsoft pour des crédits de réduction carbone d’origine naturelle

MARINA DEL REY, Californie--(BUSINESS WIRE)--Rubicon Carbon, une société leader dans la gestion des crédits carbone, a conclu aujourd’hui un accord-cadre avec Microsoft pour faciliter l’achat de 18 millions de tonnes de crédits de réduction carbone de haute qualité, soit l’un des plus grands engagements d’un seul acheteur de ce type dans le monde. Chaque transaction d’élimination du carbone dans le cadre de cet accord sera structurée sous forme d’engagements sur 15 à 20 ans, soutenant une série de projets individuels de boisement, de reboisement et de revégétalisation (ARR) dans le monde entier.

L’une des caractéristiques de cet accord-cadre est l’ampleur du travail de Microsoft dans ce domaine. En ancrant des accords d’achat à long terme, cet accord démontre le rôle croissant des entreprises acheteuses dans le déblocage d’investissements privés pour des projets de carbone à haute intégrité qui pourraient autrement manquer de financement.

« Pour lutter contre le changement climatique, il ne suffit pas d’avoir de bonnes intentions, il faut déployer des capitaux à grande échelle », déclare Tom Montag, directeur général de Rubicon Carbon. « Cette collaboration sert de modèle pour montrer comment le secteur financier peut répondre à l’urgence du moment tout en générant des rendements financiers élevés. Notre objectif est d’attirer davantage de capitaux en tirant parti des mécanismes du marché pour accroître l’impact sociétal à l’échelle planétaire. »

« Cet accord montre comment la science, la finance et l’innovation des modèles économiques peuvent travailler de concert pour mettre à l’échelle des solutions climatiques abordables et de haute qualité », déclare Brian Marrs, directeur principal de l’énergie et de l’élimination du carbone chez Microsoft. « Nous pensons que le financement de projets doit être au cœur du marché volontaire du carbone, et cet accord signale la demande à long terme pour l’élimination du carbone, nécessaire pour mobiliser des investissements de niveau infrastructurel et une exécution de classe mondiale. »

Grâce à cette collaboration, Rubicon Carbon a développé avec Microsoft un cadre d’évaluation qui reflète les critères scientifiques et qualitatifs de Microsoft tout en s’appuyant sur les normes rigoureuses de Rubicon Carbon en matière d’intégrité des crédits de réduction des émissions de carbone. Rubicon Carbon recherchera, évaluera et conduira un devoir de vigilance avancé sur des projets ARR dans le monde entier, en donnant la priorité à ceux qui ont un fort potentiel d’échelle, mais un accès limité au capital. L’équipe scientifique interne de Rubicon Carbon fournira une assurance qualité et un suivi continus, en s’appuyant sur les dernières technologies de télédétection.

« Nous avons lancé Rubicon Carbon il y a trois ans pour catalyser des projets de carbone de haute qualité et à grande échelle. Cet accord avec Microsoft représente une étape importante dans notre démarche visant à fournir des solutions innovantes et basées sur le marché », déclare Jim Coulter, associé fondateur de TPG et associé directeur de TPG Rise Climate.

Pour plus d'informations sur Rubicon Carbon, rendez-vous sur le site Web ou contactez l'équipe Supply sourcing de Rubicon Carbon.

À propos de Rubicon Carbon :

Rubicon Carbon est une société de gestion de crédits carbone qui permet aux plus grandes entreprises du monde d’atteindre leurs objectifs de développement durable en réduisant leurs émissions de carbone et en stimulant le financement climatique mondial. Soutenue par TPG Rise Climate et dirigée par des cadres supérieurs issus des secteurs de la finance, de la technologie et de la science climatique, Rubicon Carbon propose des solutions innovantes en matière de crédits carbone aux entreprises mondiales tout en débloquant des projets d’évitement et d’élimination du carbone à grande échelle, le tout soutenu par une diligence scientifique interne rigoureuse. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.rubiconcarbon.com.

