LTIMindtree, Eurobank et Fairfax Digital Services unissent leurs forces pour lancer un centre d’innovation numérique à Chypre

MUMBAI, Inde et NICOSIE, Chypre--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], entreprise mondiale de conseil en technologies et de solutions numériques, a annoncé l’ouverture de son centre d’innovation numérique au sein du Pôle de recherche et d’innovation du CYENS Center of Excellence. Le centre d'innovation numérique de LTIMindtree servira de plateforme pour la conception, la co-création et le déploiement de solutions numériques de pointe à destination d’Eurobank, de Fairfax, ainsi que d’autres clients de l’Union européenne. Cette initiative s’inscrit dans la vision stratégique du gouvernement chypriote, qui entend faire de Chypre un pôle régional majeur dans les domaines de la technologie et de l’innovation, favorisant ainsi des opportunités de collaboration transfrontalières uniques dans le secteur numérique.

Ce centre a pour vocation d’accélérer la transformation numérique, de renforcer la prise de décision, de maîtriser les risques et d’améliorer l’efficacité opérationnelle. Il s’appuie sur des systèmes numériques avancés capables de planifier et d’automatiser des processus complexes, de faciliter des prises de décision fondées sur les données et de s’intégrer de manière transparente aux référentiels existants, garantissant ainsi une exécution plus rigoureuse et efficace. Situé à la convergence de la technologie et de la finance, le centre ambitionne de stimuler la collaboration, de promouvoir l’harmonisation réglementaire et de constituer un jalon stratégique dans la transformation numérique des institutions financières et bancaires de la région.

Sanjay Tugnait, président-directeur général de Fairfax Digital Services (une société du groupe Fairfax) et membre du conseil d’administration de la Cyprus-India Business Association, a déclaré : « Le lancement du centre d’innovation numérique à Chypre constitue une avancée majeure dans la concrétisation de la vision d’Eurobank, celle de devenir un acteur de référence en matière de transformation numérique dans le secteur bancaire. Aux côtés de LTIMindtree, d’Eurobank, de Fairfax Digital et de Voicing.AI, ce centre jouera un rôle clé dans l’accélération de la transition d’Eurobank vers un modèle bancaire plus numérique, agile et centré sur le client. Au-delà de l’innovation technologique, cette initiative vise à redéfinir l’expérience client en s’appuyant sur des solutions à la fois sécurisées, humaines et rentables. Cette collaboration stratégique avec le gouvernement chypriote renforce également les liens technologiques et commerciaux entre Chypre et l’Inde, jetant les bases d’un partenariat durable fondé sur l’innovation et la prospérité partagée. »

Michalis Louis, PDG de Hellenic Bank, membre du groupe Eurobank, a déclaré : « Cette initiative témoigne de l’engagement du groupe Eurobank à investir dans des technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle et l’analyse avancée des données, dans le but de renforcer la valeur apportée aux clients et d’accroître l’efficacité opérationnelle. En collaboration étroite avec nos partenaires stratégiques LTIMindtree et Fairfax Digital Services, nous élargissons notre présence internationale tout en ouvrant de nouvelles perspectives au sein de l’écosystème financier dans son ensemble. La création de ce centre à Chypre vient souligner l’excellence technologique de l’île et consolider sa position sur la carte européenne de l’innovation. »

Porté par une vision avant-gardiste, le gouvernement chypriote entend positionner l’île comme un pôle stratégique de l’intelligence artificielle. Il montrera l’exemple en favorisant l’attraction de nouveaux talents dans la région et en affirmant son engagement envers l’IA à travers le centre d'innovation numérique de LTIMindtree. En février 2024, un premier projet pilote a été lancé par LTIMindtree avec la signature d’un protocole d’accord avec Eurolife FFH, prévoyant notamment la création de pôles numériques en Europe et en Inde.

Monsieur Nicodemos Damianou, vice-ministre de la Recherche, de l’Innovation et de la Politique numérique de la République de Chypre , a déclaré : « La création du centre d’innovation numérique de LTIMindtree à Chypre constitue une avancée stratégique majeure, positionnant notre pays à la pointe des développements en intelligence artificielle et en transformation numérique. Bien plus qu’une simple implantation, cette initiative marque l’évolution de Chypre vers un rôle de puissance régionale dans les technologies de pointe et l’innovation numérique. Elle témoigne également de la solidité et du potentiel de nos partenariats avec des leaders technologiques mondiaux et des écosystèmes dynamiques comme celui de l’Inde. Notre gouvernement s'engage résolument à collaborer avec l’Inde, d’autres partenaires internationaux et le secteur privé pour bâtir un avenir où le talent, l’innovation et la technologie convergent, faisant de Chypre une passerelle incontournable pour les solutions numériques transformatrices en Europe et au-delà. »

Srini Rao, vice-président exécutif et responsable du développement commercial pour l’Europe chez LTIMindtree, a déclaré : « LTIMindtree est fière de s’associer à Eurobank et Fairfax Digital Services pour le lancement du nouveau centre d’innovation numérique à Chypre. Ce centre jouera un rôle moteur dans la transformation des entreprises, en stimulant leur croissance dans tous les secteurs d’activité. À travers cette initiative, nous réaffirmons notre engagement à fournir aux entreprises européennes des expériences client innovantes, performantes et résolument tournées vers l’avenir. »

À propos de LTIMindtree :

LTIMindtree est une entreprise internationale de conseil en technologie et de solutions numériques qui accompagne les organisations, tous secteurs confondus, dans la redéfinition de leurs modèles économiques, l’accélération de l’innovation et la maximisation de leur croissance à travers l’exploitation des technologies numériques. En tant que partenaire stratégique de transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree met à profit une expertise sectorielle approfondie et des compétences technologiques de pointe pour permettre à ses clients de se différencier, d’optimiser l’expérience utilisateur et de générer des résultats commerciaux durables dans un monde en constante convergence. Forte de plus de 84 000 professionnels talentueux et engagés présents dans plus de 40 pays, LTIMindtree — société du groupe Larsen & Toubro — relève les défis commerciaux les plus complexes et pilote des transformations numériques d’envergure. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ltimindtree.com.

À propos de Fairfax Financial Holdings Limited :

Fairfax Financial Holdings Limited est une société de portefeuille spécialisée dans les assurances IARD (incendie, accidents et risques divers) et la réassurance, ainsi que dans des activités connexes de gestion de placements, exercées par l’intermédiaire de ses filiales. Fondée en 1985 par son président et chef de la direction actuel, M. V. Prem Watsa, la société a son siège social à Toronto, au Canada. Ses actions ordinaires sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole FFH, et en dollars américains sous le symbole FFH.U.

À propos d'Eurobank

Le groupe Eurobank, composé d’Eurobank SA et de ses filiales, est une institution financière solide qui conçoit des produits et services orientés vers les besoins de ses clients, qu’ils soient particuliers ou entreprises. Il propose une gamme complète de solutions financières sophistiquées, fondées sur les principes de transparence, de crédibilité et de conformité aux normes contemporaines de gouvernance d’entreprise. Présent en Grèce, à Chypre, au Luxembourg, en Bulgarie et au Royaume-Uni (Londres), le groupe Eurobank affichait, au 30 septembre 2024, les indicateurs suivants :

Un total d’actifs s’élevant à 99,6 milliards d’euros

604 agences en Grèce et à l’étranger

12 880 employés

À propos de CYENS Center of Excellence

Le CYENS Centre of Excellence est un centre de recherche et d’innovation spécialisé dans les médias interactifs, les systèmes intelligents et les technologies émergentes. CYENS est la seule organisation à Chypre entièrement dédiée aux technologies immersives, et s’engage activement en faveur du développement des connaissances et du transfert de technologies dans la région. Il s’agit d’une coentreprise réunissant trois universités publiques — l’Université de Chypre, l’Université technologique de Chypre et l’Université ouverte de Chypre — ainsi que deux partenaires internationaux : l’Institut Max Planck pour l’informatique et University College London.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.