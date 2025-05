ChargePoint et Eaton établissent un partenariat inédit dans le secteur de la recharge des véhicules électriques

CAMPBELL, Californie et CLEVELAND--(BUSINESS WIRE)--ChargePoint (NYSE : CHPT), chef de file des solutions de charge de VE, et Eaton, la société de gestion intelligente de l'énergie, annoncent aujourd'hui une collaboration visant à accélérer et à simplifier le déploiement de l'infrastructure de recharge pour les VE aux États-Unis, au Canada et en Europe. Les entreprises intégreront des solutions de recharge et d’infrastructure pour VE en codéveloppant de nouvelles technologies pour promouvoir les capacités de flux bidirectionnel et V2X, ce qui permettra aux VE d’agir en tant que source d’énergie pour les maisons, les bâtiments et plus encore.

En offrant un guichet unique à l'écosystème de recharge des VE, les entreprises fourniront des chargeurs pour VE, une infrastructure électrique, ainsi que des services d’ingénierie en tant qu'offres clés en main permettant l'électrification des moyens de transport, des véhicules aux stations de charge, en passant par le réseau. ChargePoint et Eaton rationaliseront l'achat, la conception et le déploiement de projets de recharge de VE, pour offrir des solutions conjointes qui aideront les clients à gérer efficacement les besoins en énergie, à optimiser l'infrastructure et à améliorer la fiabilité à moindre coût.

« Le partenariat de ChargePoint avec Eaton apportera une innovation qui s’attaquera aux principaux obstacles au transport électrifié », déclare Rick Wilmer, CEO de ChargePoint. « En collaboration avec Eaton, nous créerons une valeur sans précédent pour les institutions qui déploient la recharge des VE, accélèrent l’électrification et décarbonent la planète en parallèle. »

Grâce à cette collaboration avec Eaton, ChargePoint renforce désormais sa position stratégique en tant que facilitateur de bout en bout de l'écosystème VE, du réseau au véhicule. À mesure que l'infrastructure de recharge des VE mûrit, les composants de base tels que les chargeurs et l'infrastructure doivent s'intégrer à grande échelle pour réaliser leur plein potentiel. Le travail de ChargePoint avec Eaton et de nombreux équipementiers automobiles permettra l’intégration fluide des chargeurs, de l’infrastructure et des VE, gérés en toute simplicité depuis la plateforme logicielle cloud ChargePoint.

Paul Ryan, directeur général de la transition énergétique chez Eaton, déclare : « Les clients comptent sur Eaton pour relever les défis les plus complexes en matière de gestion énergétique. Ce partenariat révolutionnaire contribuera précisément à cet objectif pour la recharge des véhicules, en rassemblant des solutions fiables de distribution électrique et de recharge des VE afin de simplifier l’électrification à grande échelle ».

Des informations sur les solutions de recharge et d'infrastructure pour les VE, qui répondent à tous les scénarios de recharge, y compris les flottes, le lieu de travail, l'immobilier commercial, le ravitaillement et la commodité, les besoins de recharge multifamiliaux, résidentiels et de transport public, sont disponibles en ligne.

ChargePoint et le logo ChargePoint sont des marques commerciales de ChargePoint, Inc. aux États-Unis et dans diverses juridictions du monde entier. Toutes les autres marques commerciales, noms commerciaux ou marques de service utilisés ou mentionnés dans les présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

À propos de ChargePoint Holdings, Inc.

ChargePoint crée un nouveau réseau de ravitaillement pour transporter les personnes et les biens grâce à l'électricité. Depuis 2007, ChargePoint s'engage à permettre aux entreprises et aux conducteurs de passer facilement à l'électrique avec l'un des plus grands réseaux de recharge pour véhicules électriques et un portefeuille complet de solutions de recharge. La plateforme d'abonnement cloud et le matériel de recharge défini par logiciel de ChargePoint sont conçus pour inclure des options répondant à chaque scénario de charge, de la maison au résidentiel en passant par le lieu de travail, le stationnement, l'hôtellerie, les commerces et les flottes de tous types. Aujourd'hui, un compte ChargePoint donne accès à des centaines de milliers de stations de recharge en Amérique du Nord et en Europe. Pour plus d'informations, visitez la salle de presse de ChargePoint, le site de relations avec les investisseurs de ChargePoint ou contactez le bureau de presse nord-américain de ChargePoint, ou l'équipe des relations avec les investisseurs.

À propos d’Eaton

Eaton est une société de gestion intelligente de l'énergie dédiée à la protection de l'environnement et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes partout dans le monde. Nous fabriquons des produits pour les marchés des centres de données, des services publics, industriels, commerciaux, de la construction de machines, résidentiels, aérospatiaux et de la mobilité. Nous sommes guidés par notre engagement à être une entreprise responsable, qui fonctionne de manière durable et aide ses clients à gérer l'énergie, aujourd'hui et dans le futur. En misant sur les tendances mondiales de croissance de l’électrification et de la numérisation, nous contribuons à relever les défis les plus urgents au monde en matière de gestion de l’énergie et à bâtir une société plus durable pour les personnes d’aujourd’hui et les générations à venir.

Créé en 1911, Eaton n'a cessé d'évoluer pour répondre aux besoins changeants et croissants de ses parties prenantes. Avec un chiffre d'affaires de près de 25 milliards de dollars en 2024, la société sert des clients dans plus de 160 pays. Pour plus d'informations, visitez www.eaton.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

CHPT-IR

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.