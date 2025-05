Andersen Global renforce sa présence canadienne avec Stratos Solutions Inc.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global a choisi d’élargir sa plateforme canadienne grâce à un accord de collaboration passé avec Stratos Solutions Inc, un cabinet fiscal de premier plan basé en Ontario, au Canada, spécialisé dans les impôts indirects, les audits rétro-prospectifs et le recouvrement de trop-perçus pour les organisations complexes.

Fondé en 2004 par d’anciens professionnels d’Arthur Andersen, Stratos Solutions Inc. est dirigé par l’associé directeur Alnasir Gangji et apporte plus de 70 ans d’expérience combinée en matière de fiscalité indirecte et de services de recouvrement de trop-perçus. Le cabinet est spécialisé dans les audits rétro-prospectifs se rapportant à la TVA, la TPS/TVH, la TVQ, la TVP, les droits de douane canadiens, les subventions gouvernementales et les programmes de cotisations salariales. Stratos collabore avec des entreprises figurant au classement Fortune 500 et des entités du secteur public. Sa plateforme propriétaire Stratos Data Intelligence (SDI) offre une valeur financière mesurable grâce à son moteur d’analyse avancé. Ce dernier est alimenté par plus de 170 algorithmes conçus pour identifier les crédits d’impôt manqués, les remboursements et les trop-perçus dans des environnements ERP complexes de type SAP, Oracle et NetSuite.

« Grâce à notre collaboration avec Andersen Global, nous allons être en mesure de bénéficier d’un réseau plus étendu de professionnels pour offrir un soutien optimisé à notre clientèle », a déclaré Alnasir Gangji. « L’élargissement de notre portée et l’amélioration de notre accès à des ressources mondiales vont nous permettre de fournir des solutions plus intégrées et plus complètes, tant au Canada qu’à l’international. Cela va renforcer notre capacité à répondre aux besoins complexes de nos clients et consolider notre engagement à fournir un service de premier ordre. »

« Stratos Solutions Inc. apporte une nouvelle dimension à nos capacités en matière de fiscalité canadienne à un moment crucial », a déclaré Mark L. Vorsatz, président-directeur général mondial d’Andersen. « Fondé par trois anciens professionnels d’Arthur Andersen cumulant plus de 70 ans d’expérience, ce cabinet est en adéquation avec nos valeurs fondamentales, car il adopte une approche centrée sur le client et axée sur les résultats. Notre capacité à fournir des solutions transfrontalières transparentes et notre présence dans la région sont consolidées par l’apport de leur expertise spécialisée. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres indépendants et juridiquement distincts, composés de professionnels de la fiscalité, du droit et de l’évaluation basés dans le monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 20 000 professionnels à travers le monde et est présente dans plus de 500 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

