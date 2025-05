Integreon annonce une collaboration stratégique avec PwC

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Integreon a annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration stratégique avec PwC. Cette collaboration est le tout dernier engagement entre Integreon et PwC en matière d'investissement dans les services juridiques gérés dans la région EMEA.

En associant les investissements en technologie d'IA générative juridique de PwC, sa grande expertise juridique et sectorielle dans ce domaine avec le vaste vivier de talents mondiaux d'Integreon, les entreprises peuvent agir en une même équipe, garante de la meilleure qualité et efficacité des services reposant sur les technologies juridiques les plus avancées.

« Grâce à notre collaboration avec Integreon, nous sommes en mesure d'offrir d'importants avantages et de générer un impact réel pour les clients en fournissant des services gérés juridiques de grande qualité adaptés », a déclaré Frederic Mirza Khanian, responsable des solutions juridiques globales de PwC. « Il s'agit pour nous d'une occasion excitante pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients ».

« Faire face à un défi stratégique ou opérationnel exige une solution flexible et de grande qualité. Un partenaire commercial stratégique peut prendre en charge ce problème en gérant et en optimisant vos tâches de grand volume, en garantissant l'excellence dans tous les aspects de la solution, qu'il s'agisse de la technologie et de l'expertise juridique jusqu'à l'excellence des processus. Voilà ce que notre collaboration avec Integreon offre au client », a déclaré Patricia Manca Diaz, responsable des services juridiques gérés de PwC pour la région EMEA.

Subroto Mukerji, CEO d'Integreon, a ajouté : « La collaboration entre PwC et Integreon souligne notre engagement à permettre à nos clients de la région EMEA d'exploiter les avantages de l'IA générative. Les solutions axées sur la technologie sont au cœur de notre approche, et nous sommes très heureux de nous joindre à cette expérience de collaboration afin de contribuer à façonner l'avenir des services juridiques ».

À propos d'Integreon

Integreon est le fournisseur mondial de confiance de solutions juridiques, créatives et commerciales externalisées pour les entreprises et les cabinets d'avocats qui cherchent à élargir leurs capacités et à transformer leurs performances. Plus de 3 500 professionnels de l'entreprise fournissent l'assistance d'experts grâce à une gamme de services gérés, allant de la conception créative à la livraison de contenu, en passant par l'assistance administrative, juridique et de conformité. Des centres de livraison globaux sur trois continents permettent à Integreon de fournir un service 24 heures sur 24 dans plus de 50 langues. Integreon est très impliquée dans la réussite de ses clients en leur fournissant constamment des solutions innovantes et technologiques pour renforcer l'agilité et l'efficacité et stimuler ainsi la performance de l'entreprise. Integreon est détenue par EagleTree Capital, une importante société de capital-investissement basée à New York qui gère plus de 5 milliards de dollars d'actifs.

À propos de PwC

L'objectif de PwC est de consolider la confiance dans l'entreprise et de résoudre des problèmes importants. Nous sommes un réseau de cabinets répartis dans 155 pays qui emploient plus de 284 000 personnes engagées à fournir des services de qualité dans les domaines de l'assurance, du conseil et de la fiscalité. Pour en savoir plus et nous dire ce qui compte pour vous, rendez-vous sur notre site www.pwc.com.

