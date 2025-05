Az IEEE stratégiai szakértői támogatást nyújt, miközben Indonézia elfogadja az első életkornak megfelelő tervezési szabályozást Ázsiában

PISCATAWAY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Az IEEE Standards Association (IEEE SA), az IEEE globális, konszenzusteremtő szabványfejlesztési szervezete, a világ legnagyobb műszaki professzionális szervezete, amely elkötelezett az emberiség technológiájának előmozdítása mellett, bejelenti a politikai döntéshozókkal való együttműködésének csúcspontját a közelmúltban elfogadott indonéz kormányrendeletről, az elektronikus rendszerek irányításáról a gyermekvédelem terén.

Az IEEE a gyermekek adatkezelésére és az életkornak megfelelő tervezésre vonatkozó kezdeményezéseiben és szabványaiban megalapozott betekintések és szakértelem révén, az IEEE SA fejlett keretrendszereket alakított ki az internetes platformok és rendszerek életkornak megfelelő tervezéséhez az indonéziai szabályozási folyamatban. Ez a rendelet az első a maga nemében Ázsiában és a déli országokban világszerte, amely érvényesíthető követelményeket határoz meg a digitális platformok számára a gyermekek magánéletének, biztonságának és jólétének védelme érdekében, a gyermekek online-függősége elleni szilárd, holisztikus megközelítésként. E mérföldkőnek számító rendelet elfogadása Indonéziában világszerte jelentős előrelépést jelent a gyermekek online védelme terén.

A gyermekek ma már a világ internethasználóinak mintegy egyharmadát teszik ki. A nagyobb összekapcsoltság lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy részesüljenek az oktatási tartalmakból, a kommunikációs eszközökből, illetve a szórakoztatásból, ugyanakkor káros tartalmaknak, kizsákmányolásnak, adatvédelmi kockázatoknak és potenciális függőségi problémáknak is kiteszi őket. Az elmúlt évek során a kormányok és a civil társadalmi testületek az életkornak megfelelő tervezést – a gyermekek számára speciális védelemmel és funkciókkal ellátott digitális termékek tervezését – szorgalmazták e kockázatok kezelése érdekében. Indonézia új szabályozása ezt a fontos témát úgy kezeli, hogy előírja az online szolgáltatók számára, hogy a gyermekek mindenek felett álló érdekét helyezzék előtérbe platformtervezésük és gyakorlatuk során.

Ez a szabályozás az ENSZ Gyermekjogi Egyezményére (UN Convention on the Rights of the Child), valamint annak 25. számú Általános megjegyzésére épít azáltal, hogy előírja, hogy minden olyan digitális terméknek vagy szolgáltatásnak, amelyhez gyermekek hozzáférhetnek, alapértelmezés szerint magas szintű adatvédelmet kell biztosítaniuk. Mindenekelőtt a profilalkotás és a gyermekek pontos földrajzi helymeghatározása tilos, továbbá tilos a manipulatív tervezési gyakorlat, beleértve az adatvédelmi beállítások gyengítését vagy a szükségesnél több személyes adat bekérését.

„Ez egy jó példája annak, hogy az IEEE konkrét módon valósítja meg küldetését a társadalom és gyermekek igényeinek támogatásáért, ahol a sikeres eredmény elérése érdekében az IEEE globális perspektívája és technikai ismeretei az indonéz hatóságok elkötelezettségével párosul” – mondta el Sophia Muirhead, az IEEE ügyvezető igazgatója és operatív igazgatója. „Együtt lehetővé tettük egy olyan gyakorlatias, előretekintő jogi keret és szabályozás kialakítását, amely biztonságosabbá teszi a digitális teret a következő generáció számára Indonéziában, ugyanakkor reméljük, hogy világszerte hasonló intézkedéseket ösztönöz majd.”

Indonézia új szabályozása szorosan illeszkedik a világ legfejlettebb jogi kereteihez és szabályaihoz, mint például az Egyesült Királyság és Kalifornia életkornak megfelelő tervezési kódjaihoz. Mindemellett nemzetközileg elismert szabványokra is támaszkodik, köztük az IEEE 2089™ szabványra, az IEEE szabványára az életkornak megfelelő digitális szolgáltatások keretrendszeréhez (a gyermekekre vonatkozó 5Rights alapelvek alapján), valamint az IEEE 2089.1™ szabványra, az IEEE online életkor-ellenőrzési szabványára. Ezen szabványok kulcsfontosságú rendelkezéseinek beépítésével a rendelet biztosítja, hogy az online szolgáltatások világszerte ellenőrzött iránymutatásokat kövessenek a gyermekek adatainak és tapasztalatainak védelme érdekében. Az IEEE SA a közelmúltban elindított egy kapcsolódó tanúsítási programot, hogy támogassa az ipart az életkor ellenőrzésére vonatkozó legjobb gyakorlatoknak való megfelelésben.

„Semleges, világszínvonalú műszaki szakértelmünkkel hozzájárulva az indonéziai rendeletfejlesztési erőfeszítésekhez, egy komplex társadalmi-technikai kihívás megoldásában segítettünk, hogy hogyan tehetjük biztonságosabbá az online világot a gyermekek számára az innováció és a védelem közötti egyensúly megteremtésével” – árulta el Alpesh Shah, az IEEE SA ügyvezető igazgatója. „Ez az eredmény példátlan együttműködést igényelt a műszaki, kormányzati és civil társadalmi területeken, és kihangsúlyozza, hogy mi minden lehetséges, ha mindannyian összefogunk a gyermekeink érdekében.”

Az indonéziai szerepvállalás példaként szolgál az együttműködésen alapuló rendeletek kidolgozásához. Ennek és egyéb sikeres kezdeményezéseknek köszönhetően az IEEE SA nemrégiben elindította a Technology Policy Collaborative elnevezésű technológiai együttműködést, hogy tovább növelje az IEEE semleges, megbízható szakértelmét, és támogassa a kormányokat a komplex technikai és társadalmi kihívások kezelésében olyan stratégiai területeken, mint például a digitális irányítás. Az ehhez hasonló erőfeszítések révén az IEEE SA megerősíti elkötelezettségét amellett, hogy a technológia előmozdítása terén értékes partner legyen az emberiség javára.

Amit az IEEE Standards Association szövetségről tudni érdemes...

Az IEEE Standards Association (IEEE SA) egy olyan kollaboratív szervezet, ahol az innovátorok a technológia világszintű szabványait emelik. Az IEEE SA olyan globálisan nyitott, konszenzusteremtő környezetet és platformot biztosít, amely képessé teszi az embereket arra, hogy összefogjanak egy jobb, biztonságosabb és fenntarthatóbb világot kialakító élvonalbeli, piaci szempontból releváns technológiai szabványok és iparági megoldások kidolgozásában. További információért látogasson el a standards.ieee.org weboldalra.

Amit az IEEE-ről tudni érdemes...

Az IEEE a világ legnagyobb műszaki szakmai szervezete, és egy nyilvános jótékonysági szervezet, amelynek célja a technológia fejlesztése az emberiség javára. Gyakran idézett publikációi, konferenciái, technológiai szabványai, valamint szakmai és oktatási tevékenységei révén az IEEE a megbízható hang a legkülönfélébb területeken, az űrkutatási rendszerektől, a számítógépeken, távközlésen, orvosbiológiai technikán és a villamos energetikán át a fogyasztói elektronikáig. Bővebb információ: www.ieee.org.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.