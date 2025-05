10-jährige Partnerschaft zwischen ISN® und Yara International stärkt kontinuierliches Engagement für die Sicherheit von Auftragnehmern

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--ISN, der weltweit führende Anbieter von Informationsmanagement-Dienstleistungen für Auftragnehmer und Lieferanten, feiert seine 10-jährige Partnerschaft mit der europäischen Division von Yara International (Yara), einem führenden Anbieter von Pflanzenernährung und nachhaltigen Lösungen für die Landwirtschaft. Nach einer erfolgreichen Implementierung in Nord- und Südamerika hat Yara 2015 ISNetworld an allen europäischen Standorten eingeführt, um die Nutzung der Plattform für das Auftragnehmermanagement auszuweiten, Prozesse zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

„In den letzten zehn Jahren hat ISN maßgeblich zu den Auftragnehmermanagementprozessen von Yara in Norwegen und den Niederlanden beigetragen“, so Steinar Bjelland, Procurement Manager bei Yara. „Durch den Einsatz von ISNetworld-Tools und -Services wie RAVS 360™ und der Nachverfolgung von Bestätigungsformularen sowie dem mehrsprachigen Support von ISN konnte Yara die Compliance optimieren, die Kommunikation verbessern und unsere Protokolle effektiv an die Best Practices der Branche anpassen.“

Yara hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen, und ist in mehr als 60 Ländern tätig. Yara setzt sich für eine verantwortungsvolle Landwirtschaft, die Verringerung der Umweltbelastung und die Gewährleistung der Ernährungssicherheit durch innovative Produkte und digitale Lösungen ein. Yara hat ISNetworld zunächst in den Vereinigten Staaten, Kanada und Brasilien eingeführt und dann auf Norwegen und die Niederlande ausgeweitet. Durch den Einsatz von ISNetworld hat Yara seinen Qualifizierungsprozess für Auftragnehmer standardisiert und die Sicherheit seiner Auftragnehmer weltweit verbessert.

Darüber hinaus haben die Tools und Services von ISN Yara dabei unterstützt, einen proaktiven und reaktionsschnellen Ansatz für die Einhaltung von Vorschriften zu verfolgen, damit alle Mitarbeiter und Auftragnehmer die gleichen Richtlinien einhalten und gleichzeitig eine Kultur gefördert wird, in der sich jeder Einzelne ermutigt fühlt, seine Meinung zu sagen. Mit Blick auf die Zukunft prüft Yara die Einführung der CultureSight®-Umfrage von ISN, um sein Engagement für Transparenz am Arbeitsplatz weiter zu stärken und seine Sicherheitskultur weiter zu verbessern.

„Das Engagement von Yara für Sicherheit, operative Exzellenz und die Einhaltung von Vorschriften hat sich in unserer jahrzehntelangen Partnerschaft immer wieder gezeigt“, sagte David Bibby, Vice President bei ISN. „ISN ist stolz darauf, Yara dabei zu unterstützen, seinen nachhaltigen Beitrag zum globalen Nahrungsmittelsystem und seine Mission, innovative Lösungen für Umwelt und Landwirtschaft zu finden, fortzusetzen.“

Weitere Informationen zu den branchenführenden Softwareprodukten und Dienstleistungen von ISN finden Sie unter isn.com.

Über ISN

ISN ist der weltweit führende Anbieter von Informationsmanagement für Auftragnehmer und Lieferanten mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Vernetzung von über 850 Auftraggebern in kapitalintensiven Branchen mit 85.000 aktiven Auftragnehmern und Lieferanten, um Sicherheit, Gesundheit und Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz zu fördern. Zu den Marken von ISN gehören ISNetworld®, eine globale Online-Plattform für das Management von Auftragnehmern und Lieferanten, Transparency-One®, eine Plattform für verantwortungsbewusste Beschaffung, die Transparenz in das Lieferkettenmanagement bringt, und Empower®, eine App für Arbeitnehmer, die ihnen hilft, voranzukommen.

ISN verfügt über 14 Niederlassungen weltweit, die seinen Kunden in mehr als 85 Ländern preisgekrönten Support und Schulungen bieten. ISN ist stolz darauf, weltweit führend bei der Verbesserung der Effizienz und Effektivität von Auftragnehmer- und Lieferantenmanagementsystemen zu sein und als erstklassiges Forum für den Austausch von Best Practices der Branche, das Benchmarking von Leistungen, die Bereitstellung von Datenanalysen für seine Mitglieder und die Unterstützung von Entscheidungsträgern, einschließlich Vorstandsmitgliedern, bei der Bewertung und Überwachung von Risiken von Auftragnehmern und Lieferanten zu dienen. Weitere Informationen finden Sie unter isn.com.

Über Yara International

Yara hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt verantwortungsbewusst zu ernähren und den Planeten zu schützen. Yara verfolgt eine Strategie des nachhaltigen Wertwachstums durch die Reduzierung von Emissionen aus der Produktion von Pflanzennährstoffen und die Entwicklung emissionsarmer Energielösungen. Yara strebt eine naturpositive Zukunft für die Ernährung an, die Wert für seine Kunden, Aktionäre und die Gesellschaft insgesamt schafft und eine nachhaltigere Lebensmittelwertschöpfungskette ermöglicht.

Um den ökologischen Wandel in der Düngemittelproduktion, im Transportwesen und in anderen energieintensiven Branchen voranzutreiben, wird Yara Ammoniak mit geringeren Emissionen produzieren. Yara bietet digitale Tools für die Präzisionslandwirtschaft und arbeitet eng mit Partnern auf allen Ebenen der Lebensmittelwertschöpfungskette zusammen, um Wissen auszutauschen und effizientere und nachhaltigere Lösungen zu fördern. Yara wurde 1905 gegründet, um die aufkommende Hungersnot in Europa zu bekämpfen, und hat sich als einziges globales Unternehmen für Pflanzenernährung eine einzigartige Position in der Branche erarbeitet. Mit 17.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in mehr als 60 Ländern ist Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil des Geschäftsmodells von Yara. Weitere Informationen finden Sie unter yara.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.