Llama Group SA: Bridger s’associe à BMI pour étendre la collecte des droits aux États-Unis

Bridger, une société de gestion des droits d’auteur innovante et leader dans son domaine, faisant partie de Llama Group SA, a conclu un accord stratégique avec BMI, la plus grande organisation de gestion des droits d’exécution publique aux États-Unis. Ce partenariat vise à améliorer significativement la collecte des droits pour les membres de Bridger.

BMI joue un rôle essentiel en tant que lien entre les auteurs-compositeurs et les entreprises ou organisations qui diffusent publiquement leur musique. Grâce à cette collaboration, Bridger pourra désormais collecter des droits d’exécution au nom de ses membres sur le territoire américain, marquant ainsi une étape majeure dans son expansion internationale.

Cet accord devrait permettre une augmentation substantielle des droits collectés par Bridger, notamment dans un contexte de croissance du secteur. En 2024, les revenus mondiaux liés aux droits d’exécution ont atteint 2,9 milliards de dollars, soit une hausse de 5,9 % par rapport à l’année précédente — ce qui marque la quatrième année consécutive de croissance. Les droits d’exécution représentaient 9,7 % des revenus mondiaux de la musique, selon le Global Music Report 2025 de l’IFPI.

Le partenariat permet à Bridger de collecter des droits non seulement auprès des plateformes numériques, mais aussi auprès des lieux physiques sur l’ensemble du territoire américain.

« Ce partenariat avec BMI complète une offre très solide de Bridger à destination de ses membres. Les États-Unis représentent le plus grand marché des droits d’exécution, et nous sommes ravis de pouvoir désormais y collecter des droits grâce à BMI. Notre mission est d’offrir en permanence le meilleur service, avec une transparence totale, aux auteurs, compositeurs et éditeurs qui nous font confiance », a déclaré Alexandre Saboundjian, CEO de Bridger.

Dans ce contexte, il convient également de noter que Bridger a déposé une demande pour devenir client RME de la CISAC et a récemment reçu la confirmation que la CISAC fera une recommandation favorable à son Assemblée Générale, prévue le 28 mai.

À propos de BMI - https://www.bmi.com

BMI a été fondée en 1939 par des visionnaires souhaitant représenter les auteurs-compositeurs de genres émergents tels que le jazz, le blues et la country, et protéger les exécutions publiques de leurs œuvres musicales. Aujourd’hui, BMI est la plus grande organisation de gestion des droits d’exécution musicale aux États-Unis et continue de soutenir les nouveaux talents et la création musicale.

À propos de Bridger - www.bridgermusic.io

Bridger (membre du groupe Llama Group) s'engage à soutenir les auteurs-compositeurs en leur proposant des solutions innovantes en matière de perception de droits d'auteur. Conçue comme une plateforme de gestion des droits d'auteur intuitive et facile à utiliser, Bridger permet aux auteurs-compositeurs d'enregistrer leurs œuvres musicales en quelques minutes et de débloquer des flux de revenus supplémentaires au-delà de leur distributeur numérique.

À propos de Winamp – www.winamp.com

Winamp redéfinit l’expérience musicale en créant une plateforme innovante qui renforce le lien entre les artistes et leurs fans. Nous fournissons des outils puissants permettant aux créateurs de gérer leur musique, d’élargir leur audience et de maximiser leurs revenus, tout en offrant une expérience d’écoute fluide grâce au Winamp Player.

Winamp for Creators est notre plateforme dédiée, conçue pour offrir aux artistes musicaux tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Des outils de monétisation aux services de gestion musicale, elle regroupe les ressources essentielles permettant aux créateurs de prendre en main leur carrière.

A propos de Llama Group

Llama Group est une société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale. Fort d’un savoir-faire étendu couvrant de nombreux secteurs d’activité, le groupe possède la plateforme iconique Winamp, la société de gestion de droits d’auteur Bridger et la société de licences musicales Jamendo.

Llama Group a pour ambition de construire le futur de l’industrie musicale en investissant de manière soutenue dans de nombreuses solutions innovantes, ainsi que dans le talent et les compétences des personnes qui aiment la musique.

Le groupe défend les valeurs de ses marques : empowerment (donner le pouvoir à ses utilisateurs), access (accès), simplicity (simplicité), and fairness (équité).

Winamp a pour vision un monde où les artistes et leurs fans sont connectés comme jamais auparavant au travers d’une plate-forme musicale de pointe.

La mission de Bridger est de supporter les auteurs-compositeurs en leurs offrant une solution simple et innovante pour collecter leurs droits.

Jamendo permet aux artistes indépendants de générer des revenus supplémentaires au travers de licences commerciales.

Enfin, Hotmix offre un bouquet de plus de soixante radios digitales thématiques et gratuites.