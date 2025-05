ENGIE et NHOA Energy posent la première pierre d’un projet de 400 MWh en Belgique

KALLO, Belgique--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, fournisseur mondial de systèmes de stockage d’énergie à l’échelle industrielle, a célébré aujourd’hui avec ENGIE la pose de la première pierre d’un système de stockage d’énergie par batterie (BESS) de 400 MWh à Kallo, Beveren, en Belgique. Ce projet sera livré par NHOA Energy à ENGIE dans le cadre d’un contrat de fourniture et d’un accord de service à long terme.

La cérémonie qui s’est déroulée ce matin en présence de Mathieu Bihet, Ministre fédéral de l’énergie, Marc Van de Vijver, bourgmestre de Beveren, Vincent Verbeke, directeur général d’ENGIE Belgique, et Lucie Kanius-Dujardin, directrice générale mondiale de NHOA Energy, a marqué le début officiel de la construction du parc de batteries d’ENGIE.

Ce lancement intervient après la sélection d’ENGIE par le gestionnaire de réseau belge Elia lors des quatrièmes enchères du Mécanisme de rémunération de capacité (CRM).

Le CRM a été mis en place par le gouvernement belge pour faire face à la pénurie anticipée de capacité électrique installée, en partie due à l’arrêt partiel des centrales nucléaires belges prévu en 2025. Ce projet en particulier jouera un rôle clé dans le soutien de la transition énergétique de la région tout en réutilisant l’ancienne centrale électrique de Kallo, qui a fonctionné au gaz naturel et au fioul jusqu’à sa fermeture en 2011.

Les capacités européennes de NHOA Energy en matière d’électronique de puissance et d’ingénierie, développées au cours de près de deux décennies d’expérience dans le domaine du stockage de l’énergie, garantiront la performance, la résilience et la cybersécurité du BESS de Kallo qui, une fois opérationnel, fournira de l’énergie pendant quatre heures, répondant ainsi aux besoins en électricité de plus de 48 000 ménages.

« C’est avec une grande fierté que nous lançons aujourd’hui la construction de ce parc de batteries à Kallo, en collaboration avec le ministre de l’Énergie, la municipalité et nos précieux partenaires. Il s’agit du deuxième parc à grande échelle d’ENGIE en Belgique, un projet qui ne peut être réalisé qu’en étroite collaboration avec tous ces partenaires. En développant cette capacité flexible supplémentaire, nous contribuons à l’utilisation optimale de l’énergie éolienne et solaire et répondons aux besoins du réseau électrique », déclare Vincent Verbeke.

“ « Nous sommes fiers d’unir à nouveau nos forces à celles d’ENGIE, renforçant ainsi notre engagement mutuel à développer des solutions de stockage d’énergie par batterie à travers l’Europe. Ce partenariat visant à soutenir l’opérateur de réseau belge Elia souligne le rôle essentiel du stockage de l’énergie dans la transition vers un système énergétique plus durable et résilient », déclare Lucie Kanius-Dujardin.

