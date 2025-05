Rio Tinto modernise sa centrale hydroélectrique centenaire au Québec

ALMA, Canada--(BUSINESS WIRE)--Rio Tinto investit 1,7 milliard de dollars canadiens (1,2 milliard de dollars américains) pour moderniser sa centrale hydroélectrique Isle-Maligne, mise en service en 1926, à Alma, au Québec. Il s’agit de l’investissement le plus important réalisé par Rio Tinto dans ses actifs hydroélectriques depuis les années 1950.

La modernisation de la centrale est essentielle pour assurer l’avenir de la production d’aluminium à faible teneur en carbone au Saguenay—Lac-Saint-Jean et soutenir les emplois dans toute la région. Elle permettra à Rio Tinto de protéger ses actifs à long terme, d’assurer une alimentation plus performante, sûre et fiable de ses salles de cuves, centres de coulée et autres installations en énergie renouvelable, et de maintenir des opérations sécuritaires pour ses employés et la communauté.

Le projet s’échelonnera jusqu'en 2032, et l’on estime que plus de 300 personnes travailleront sur le site au sommet des travaux. Ils incluent le remplacement de huit groupes turbine-alternateur, la réhabilitation de leur prise d’eau et passage hydraulique, la construction d’une extension et d’un atelier mécanique au nord de la centrale, le remplacement d’équipements électriques et mécaniques et certains travaux pour rendre possible l’utilisation d’un évacuateur d’eau en hiver.

Sébastien Ross, directeur exécutif des Opérations Atlantique pour Rio Tinto Aluminium a déclaré : « En s’appuyant sur l’expertise et le dévouement de multiples générations d’employés et de partenaires d’affaires, la centrale hydroélectrique Isle-Maligne est un actif stratégique pour Rio Tinto depuis cent ans. Cet investissement majeur pour la moderniser contribuera à la pérennité et la compétitivité de notre production québécoise d’aluminium certifié responsable pour nos clients canadiens et américains pour les décennies à venir. »

Cet investissement s'ajoute à des projets déjà annoncés d'une valeur totale de 252 millions de dollars canadiens (183 millions de dollars américains) pour la remise à neuf de vannes papillon et des travaux sur deux autres groupes de turbine-alternateur à la centrale de l'Isle-Maligne.

Rio Tinto est l’un des plus grands producteurs privés d’hydroélectricité au Canada. Sept centrales hydroélectriques situées au Québec et en Colombie-Britannique offrent un avantage concurrentiel, permettant aux alumineries modernes de l’entreprise de produire de l’aluminium dont la teneur en carbone est parmi les plus faibles au monde. Une huitième centrale hydroélectrique alimente les opérations portuaires de la Compagnie minière IOC de Rio Tinto à Sept-Îles, au Québec.