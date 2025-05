Biogaz : TotalEnergies et HitecVision s'associent pour poursuivre le développement de Polska Grupa Biogazowa en Pologne

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a signé un accord de vente (SPA) avec HitecVision, une société d’investissement norvégienne spécialisée dans l’énergie, pour la cession de 50% de Polska Grupa Biogazowa (« PGB ») pour une valeur d’entreprise de 190 millions €.

Avec 20 unités en opération et une capacité de production de plus de 450 GWh de biométhane équivalent, PGB est le leader du biogaz en Pologne. Créée en 2007 et acquise en 2023 par TotalEnergies, PGB opère des unités de production de biogaz produisant de l’électricité et de la chaleur par cogénération (CHP). PGB a actuellement 2 usines en construction en Pologne et a pour ambition de se diversifier dans la production de biométhane. L’objectif de PGB est d’atteindre 2 TWh de capacité de production de biométhane équivalent à horizon 2030.

« Nous nous réjouissons d’accueillir HitecVision comme partenaire dans la production de biogaz en Pologne. Cette transaction permettra à PGB de poursuivre sa croissance dans un pays où le biogaz se développe rapidement. Elle est en ligne avec le modèle d’affaires de cession partielle appliqué à nos actifs renouvelables permettant de maximiser la rentabilité de nos investissements », a déclaré Stéphane Michel, Directeur général Gas, Renewables & Power chez TotalEnergies.

« Le biogaz et le biométhane sont au cœur du programme New Energy de HitecVision, et la Pologne représente une opportunité de marché unique pour poursuivre une croissance rentable tout en contribuant à la décarbonisation de la Pologne et de l'UE. TotalEnergies dispose d'une empreinte industrielle bien établie en Pologne, et en tant que partenaires, nous avons des compétences complémentaires que nous mettrons en œuvre conjointement pour développer significativement PGB au cours des prochaines années, à travers des projets en développement ainsi que des fusions et acquisitions, » a déclaré Erlend Ellingsen, PDG et Managing Partner de HitecVision.

La finalisation de la transaction est soumise à l'obtention des autorisations gouvernementales et réglementaires applicables.

À propos de HitecVision

HitecVision est une société norvégienne de capital-investissement et un fournisseur de premier plan de capitaux institutionnels pour l'industrie énergétique européenne. Depuis près de quatre décennies, nous investissons dans le secteur de l'énergie et, en tant qu'entrepreneur, nous avons créé et investi dans plus de 200 entreprises énergétiques. Nous gérons environ 9 milliards d'euros d'actifs et notre siège social est situé à Stavanger, avec des bureaux et des professionnels de l'investissement à Oslo, Londres et Milan. Notre équipe de 65 personnes se concentre sur la création d'entreprises rentables et durables qui contribuent à la décarbonisation et à la transition énergétique en Europe, en travaillant en étroite collaboration avec nos équipes de direction et nos conseils d'administration. Pour plus d'informations, visitez www.hitecvision.com.

TotalEnergies en Pologne

TotalEnergies est présent en Pologne depuis 1992, et a aujourd’hui des activités de production et vente notamment d’énergies renouvelables et molécules bas carbone, de carburants, fluides spéciaux, additifs et bitumes. Sa filiale Hutchinson possède 7 sites de production dans le pays et TotalEnergies détient 32 stations-service AS24. En 2023, TotalEnergies a acquis PGB (Polska Grupa Biogazowa), qui détient aujourd'hui plus de 15 % du marché du biogaz en Pologne avec une capacité installée de 23 MW (dont 2 MW en photovoltaïque). Depuis l'acquisition de NovEnergia en avril 2019, TotalEnergies est présent dans les énergies renouvelables terrestres en Pologne, avec 40 MW d'éolien en opération, 206 MW de solaire et 189 MW d'éolien en développement. En avril 2025, TotalEnergies a acquis la société VSB, détenant 84 MW de capacité éolienne installée et plusieurs projets en développement.

TotalEnergies et le biogaz

Acteur majeur du secteur en France avec désormais plus de 800 GWh de capacité de production de biogaz, TotalEnergies a pour ambition de poursuivre sa croissance en Europe et aux Etats-Unis, en s’associant à des partenaires de premier plan, notamment Vanguard Renewables et Clean Energy aux Etats-Unis. La Compagnie est présente sur toute la chaîne de valeur, du développement de projets à la commercialisation de ce gaz renouvelable et de ses produits dérivés (biofertilisants, bioCO2). Elle vise une capacité brute de 10 TWh équivalent biométhane par an d’ici à 2030 – soit la consommation annuelle moyenne de 1,6 million d’habitants et une réduction d’émissions de CO 2 de 1,6 million de tonnes.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).