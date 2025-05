Norli Liv & Pension modernisiert Bereich Investment Operations mit Clearwater Analytics

BOISE, Idaho, CHICAGO, NEW YORK und LONDON--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), die umfangreichste Technologieplattform für das Investmentmanagement, gab heute bekannt, dass der zur Norli-Gruppe gehörige dänische Rententräger Norli Liv & Pension, eine Partnerschaft mit Clearwater gebildet hat, um seine Betriebsbereiche Investment-Rechnungslegung, Reporting und Compliance zu modernisieren.

Clearwater wird Norli einen einzigen, konsolidierten Überblick über alle hausinternen und ausgelagerten vom Chief Investment Officer (OCIO) verwalteten Holdings seiner öffentlichen und privaten Assetklassen verschaffen - was die Investment-Transparenz verbessert und eine bessere und schnellere Entscheidungsfindung ermöglicht. Darüber hinaus wird die Plattform durch automatisierte Arbeitsabläufe und eine robuste, prüfbereite Berichterstellung auch die regulatorische Auflageneinhaltung unterstützen.

Durch den Einsatz der mandantenfähigen Single-Instance-Plattform von Clearwater wird Norli Liv & Pension mehrere überkommene Plattformen eliminieren, manuelle Arbeitsvorgänge reduzieren und seine Monatsabschlüsse beschleunigen. Die „Einzelglasscheibenansicht“ der Plattform verschafft Nutzern bereichsübergreifend einheitlichen Zugang zu korrekten, zeitgerechten Daten und Analysen über alle Assetklassen hinweg. Außerdem ist Norli dank der Skalierbarkeit und Flexibilität von Clearwater in der Lage, sich in Echtzeit an die sich wandelnden dänischen Auflagen der Berichterstellung anzupassen.

„Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Clearwater Analytics ist ein bedeutender Schritt vorwärts für unseren Geschäftsbetrieb“, erklärte Peter Trägårdh Christensen, Group Director bei Norli Liv & Pension. „Wir wenden uns hier einer modernen Lösung zu, die die regulatorische Komplexität vereinfacht und die Qualität unserer Finanzberichterstattung erhöht. Die Plattform von Clearwater bietet die notwendigen Effizienzen, um Innovation zu erzielen, vertrauensvoll zu skalieren und die Erwartungen der Kunden und hinsichtlich der regulatorischen Berichterstattung mit zuverlässigen Daten zu erfüllen.“

„Wir sind stolz darauf, Norli Liv & Pension bei der Modernisierung ihres Investment-Betriebsbereichs zu unterstützen“, so Keith Viverito, Managing Director EMEA bei Clearwater Analytics. „Deren Entscheidung unterstreicht eine breitere Verschiebung unter Rententrägern in Richtung auf Datenkonsolidierung und Automatisierung. Mit Clearwater kann Norli Liv & Pension diverse Betriebsvorgänge straffen und sich souverän durch das regulatorische Umfeld in Dänemark bewegen. Wir freuen uns auf eine langfristige Partnerschaft beim fortgesetzten Wachstum des Unternehmens.“

Erfahren Sie mehr darüber, wie Clearwater Analytics Ihre Investitionsmanagementstrategie verbessern und betriebliche Spitzenleistungen hervorrufen kann. Sprechen Sie noch heute mit unseren Fachkräften.

Über Norli Liv & Pension

Die Norli Group ist ein nordischer Konsolidierer herkömmlicher garantierter Lebensversicherungs- und Rentenprodukte, der selbst neuen Kunden traditionelle Rentenersparnisse als Teil ihrer Altersversorgung bietet. Das 1986 als Teil der Alm. Brand Group (früher Alm. Brand Life and Pension) gegründete Unternehmen wurde unter einem neuen Besitzer 2022 in Norli Liv & Pension umfirmiert. Jetzt gehört es zu Nordic I&P, das sich auf die Rentenversicherung in den nordischen Ländern konzentriert. Norli Liv & Pension ist bestrebt, bei herkömmlicher Altersvorsorge eine marktführende Stellung einzunehmen.

Über Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN) revolutioniert das Investmentmanagement mit der branchenweit umfassendsten Cloud-nativen Plattform für institutionelle Anleger auf globalen öffentlichen und privaten Märkten. Während ältere Systeme Risiken, Ineffizienz und Datenfragmentierung mit sich bringen, liefert die Single-Instance- und Multi-Tenant-Architektur von Clearwater Echtzeitdaten und KI-gestützte Erkenntnisse über den gesamten Investitionslebenszyklus hinweg. Die Plattform beseitigt Informationssilos, indem sie Portfoliomanagement, Handel, Anlagebuchhaltung, Abstimmung, regulatorische Berichterstattung, Performance, Compliance und Risikoanalyse in einem einheitlichen System integriert. Clearwater betreut führende Versicherungen, Vermögensverwalter, Hedgefonds, Banken, Unternehmen und Regierungen und unterstützt weltweit Vermögenswerte in Höhe von über 8,8 Billionen USD. Erfahren Sie mehr unter www.clearwateranalytics.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.