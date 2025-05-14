Boomi與AWS宣布策略合作，推動企業AI整合、自動化及SAP雲端移轉​

賓夕法尼亞州康紹霍肯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Boomi™，人工智慧驅動自動化領域的領導者，今日宣布與Amazon Web Services (AWS)簽訂為期多年的策略合作協議(SCA)，協助客戶在企業營運中構建、管理、監控及治理生成式人工智慧(AI)代理。此外，該協議亦將致力於幫助客戶加速將SAP系統從本地部署移轉至AWS雲端平台。

現今，企業組織面臨人工智慧代理分散管理於多平台與環境的困境，不僅可能引發資安風險，更導致營運效率低下。隨著AI代理的加速普及，企業亟需一套可信賴的監控機制，以確保其多元技術架構中的AI投資能獲得完善的安全防護與效能最佳化。

透過整合​​Amazon Bedrock​​ (一項全託管服務，用於構建和擴展生成式AI應用，並提供來自領先AI公司的最廣泛全託管模型選擇)與 ​​Boomi Agent Control Tower​​ (一個集中式管理解決方案，用於在混合雲端和多雲端環境中部署、監控和管理AI代理)，客戶可以輕鬆發現、構建和管理在其AWS帳戶中運作的AI代理，同時也能對運作於其他雲端供應商或第三方環境中的代理保持可視性和控制權。Amazon Bedrock​透過單一API提供廣泛的功能，讓開發者能夠在構建生成式AI應用時兼顧安全性、隱私性和負責任的AI實踐，包括支援​​Model Context Protocol (MCP)​​，這是一種新的開放標準，使開發者能夠在其資料與AI驅動工具之間建立安全的雙向連接。MCP讓AI代理能夠有效解讀並處理ERP資料，同時符合資料治理與安全要求。

Boomi董事長暨執行長Steve Lucas表示：「我們與AWS的策略合作協議簽署於關鍵轉折點：企業在導入AI時，亟需在創新與治理之間取得微妙平衡。透過整合Amazon Bedrock強大的生成式AI功能與Boomi Agent Control Tower，我們不僅賦予企業橫跨整個AI生態系的空前可視性與控制力，更能同步加速其關鍵SAP工作負載向AWS的移轉。此合作將使企業能自信地擴展AI計劃，同時滿足其業務對安全性、合規性及卓越營運的嚴苛要求。」

AWS資料與人工智慧業務拓展副總裁Rahul Pathak表示：「我們與數千家採用生成式AI的客戶合作後，發現一個明確趨勢：企業需要強大的解決方案來有效部署、監控和管理跨技術環境的AI代理。Amazon Bedrock為客戶提供多樣化選擇，包括最全面的基礎模型庫與內建治理功能。當這些優勢與Boomi Agent Control Tower提供的集中化可視性和控制能力相結合時，客戶就能在確保安全合規的同時，獲得推動創新信心。此次合作匯聚雙方互補優勢，讓客戶能快速從概念驗證邁入生產階段，同時滿足業務需求。」

WorkSpan總裁暨共同創辦人Amit Sinha表示：「在我們將AI驅動自動化擴展至整個企業之際，Boomi與AWS成為關鍵合作夥伴，協助我們安全地管理複雜性並擴大創新規模。透過結合Boomi的整合能力與AWS基礎架構，我們能無縫連接多元系統、加速SAP與AI計畫，並在整個技術環境中維持必要的可視性與治理能力，這大幅提升了我們快速且自信創新的能力。」

此次合作將推出多項策略聯合計劃，具體包括：

Agent Control Tower - 整合Amazon Bedrock的Boomi Agent Control Tower，作為Boomi Agentstudio(前稱Boomi AI Studio)的一部分，為AI代理提供全方位的多雲端治理方案。該解決方案使企業能全面掌握、主動監控並有效管理由Boomi開發及第三方提供的AI代理，對於在本地端、公有雲端或混合雲端環境中安全擴展AI應用至關重要，同時能降低複雜性並確保企業級安全與合規要求。

- 整合Amazon Bedrock的Boomi Agent Control Tower，作為Boomi Agentstudio(前稱Boomi AI Studio)的一部分，為AI代理提供全方位的多雲端治理方案。該解決方案使企業能全面掌握、主動監控並有效管理由Boomi開發及第三方提供的AI代理，對於在本地端、公有雲端或混合雲端環境中安全擴展AI應用至關重要，同時能降低複雜性並確保企業級安全與合規要求。 Enhanced Agent Designer - Boomi的低程式碼 Agent Designer (代理設計器)現已整合Amazon Q index​​，可快速建立具備深入情境理解與更智慧模型選擇能力的AI代理。企業能構建、訓練並部署智慧代理，透過Amazon Q index提升關聯性與效能，並透過Boomi的多平台Agent Control Tower實現大規模管理。

- Boomi的低程式碼 (代理設計器)現已整合Amazon Q index​​，可快速建立具備深入情境理解與更智慧模型選擇能力的AI代理。企業能構建、訓練並部署智慧代理，透過Amazon Q index提升關聯性與效能，並透過Boomi的多平台Agent Control Tower實現大規模管理。 全新原生AWS AWS Connectors與Boomi for SAP解決方案​ - Boomi作為與AWS策略合作協議(SCA)的一部分，推出了針對AWS Lambda、Amazon Bedrock、Amazon DynamoDB和Amazon Selling Partner Appstore的全新原生連接器。這些連接器能夠實現跨AWS服務的無縫整合，支援從無伺服器運算到生成式AI和電子商務的各種應用場景。​同樣作為更廣泛SCA合作的一部分，Boomi for SAP提供經過SAP認證的原生整合方案，可簡化並加速SAP與非SAP系統之間的連接，縮短整合時間，並透過收購Rivery獲得的現代化ELT功能來支援雲端移轉。企業能夠有效地將SAP資料移轉至任何由AWS支援的資料倉儲或資料湖，以實現即時分析和AI應用。​Boomi與AWS共同協助企業將SAP連接到非SAP應用程式、無縫移轉資料至雲端，並推動採用AI和分析計畫，從而最大程度提高其技術投資的價值。​

Boomi獲認證為AWS 生成式AI核心能力合作夥伴​

​​Boomi同時宣布取得AWS生成式AI核心能力認證，此項專業認可彰顯Boomi作為AWS合作夥伴，能協助客戶與AWS合作夥伴網絡推動關鍵服務、工具與基礎架構的發展，這些都是實現生成式AI技術的重要元素。截至2025年5月，這已是Boomi獲得的第五項AWS核心能力認證，充分展現Boomi在運用Amazon Bedrock、Amazon Q和Amazon SageMaker等AWS技術建構生成式AI應用程式方面的領導地位。此項認可反映了Boomi經過實證的領域專業知識與最佳技術實踐，讓客戶能充滿信心地大規模採用新一代AI解決方案進行創新。

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關於 Boomi

​​Boomi是AI驅動自動化領域的領導者，協助全球各地組織自動化並簡化關鍵流程，以更快達成商業成果。​​Boomi企業平台運用先進AI功能，透過API管理、整合、資料管理和AI協調的全面解決方案，無縫連接系統並管理資料流。Boomi在全球擁有超過23,000家客戶和800多家合作夥伴組成的網路，正徹底改變各種規模企業實現業務敏捷性和營運卓越性的方式。如需瞭解詳情，請造訪boomi.com。

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