10-jarig partnerschap tussen ISN® en Yara International versterkt voortdurende inzet voor veiligheid van aannemers

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--ISN, wereldleider op het gebied van informatiebeheer voor aannemers en leveranciers, viert 10 jaar samenwerking met de Europese divisie van Yara International (Yara), een toonaangevende leverancier van gewasvoeding en duurzame landbouwoplossingen. Nadat ISNetworld met succes in Noord- en Zuid-Amerika werd ingezet, heeft Yara het platform in 2015 ook in al zijn Europese vestigingen ingevoerd. Met het uitgebreide gebruik van het platform voor aannemersbeheer, zijn processen gestroomlijnd en is de bedrijfsefficiëntie verbeterd.

"In de afgelopen tien jaar heeft ISN een belangrijke rol gespeeld bij de processen voor aannemersbeheer van Yara in Noorwegen en Nederland," zegt Steinar Bjelland, Inkoopmanager bij Yara.

