IEEE 為印尼通過亞洲首個適齡設計法規提供策略支援

新澤西州皮斯卡特維--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- IEEE Standards Association（IEEE SA）是全球最大技術專業組織 IEEE（致力於為人類福祉推動科技進步）的標準制定機構，宣布其與政策制定者的合作促成了印尼政府近日出台《兒童保護電子系統管理條例》。

依託 IEEE 在兒童數據治理與適齡設計領域的倡議與標準，IEEE SA 在印尼的監管流程中推進了互聯網平台與系統適齡設計的框架。這項法規是亞洲乃至全球南方國家中首個此類強制性法規，對數碼平台保護兒童私隱、安全和福祉提出了強制性要求，並為防治兒童網絡成癮提供了全面解決方案。印尼通過這項標誌性法規，為全球兒童網絡保護邁出重要一步。

目前，全球約三分之一的互聯網用戶為兒童。雖然更廣泛的網絡連接為青少年帶來了教育資源、通訊工具和娛樂內容，但亦使他們面臨有害資訊、網絡剝削、數據私隱風險及成癮等問題。近年來，政府與民間組織紛紛呼籲推動「適齡設計」——即針對兒童特別設計具備保護功能的數碼產品，以應對這些風險。印尼此次頒布的新法規要求在線服務提供商在其平台設計和實踐中優先考慮兒童的最大利益，回應了這一重要議題。

該法規以《聯合國兒童權利公約》及其第25號一般性 意見 為基礎，要求所有可能被兒童訪問的數碼產品或服務預設提供高級別私隱保護。最值得注意的是，法規禁止對兒童進行畫像分析和精確定位，同時禁止採用誘導性設計手法，包括誘導用戶弱化私隱設置或索取不必要的個人數據。

「這是 IEEE 將其使命具體化、切實服務社會和兒童需求的例證。透過結合 IEEE 的全球視野、專業技術知識以及印尼政府部門的堅定承諾，我們成功滿足了社會和兒童的需求，」IEEE 執行董事兼首席營運官 Sophia Muirhead 表示。「我們共同促成了一個切實可行且具有前瞻性的法律框架和法規的建立，這將使印尼的下一代在數碼空間中更加安全，並希望這一成果能啟發全球採取類似行動。」

印尼新法規與世界最先進的法律框架和法規高度一致，包括英國和加利福尼亞州的《適齡設計規範》。同時借鑒了國際公認的標準，包括 IEEE 2089™《適齡數碼服務框架標準》（基於 5Rights 兒童原則）和 IEEE 2089.1™《在線年齡驗證標準》。透過納入這些標準中的關鍵條款，該法規確保在線服務遵循全球兒童數據和體驗保護指引。IEEE SA 近期亦推出了相關認證計劃，協助行業落實年齡驗證的最佳實踐。

「透過為印尼的政策制定工作貢獻我們中立、世界級的專業技術知識，我們幫助解決了一個複雜的社會技術挑戰——如何在創新與保護之間取得平衡，使網絡世界對兒童更安全，」IEEE SA 常務董事 Alpesh Shah 表示。「這項成就需要技術、政府與民間社會領域前所未有的合作，證明了當我們為孩子們共同努力時所能實現的可能。」

IEEE 在印尼的合作實踐，為協同政策制定提供了範例。受此及其他成功經驗啟發，IEEE SA 近期成立了技術政策協作平台，以進一步運用其中立可信的技術能力，協助各國政府應對包括數碼治理在內的關鍵戰略領域之複雜挑戰。透過這類努力，IEEE SA 將進一步踐行其推動科技造福人類的堅定承諾。

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關於 IEEE Standards Association

IEEE Standards Association 是一個協作型組織，全球創新者在此共同制定影響世界的技術標準。IEEE SA 提供一個開放、共識導向的全球平台，推動領先技術標準與行業解決方案的發展，致力於塑造更美好、更安全、更可持續的未來。更多資訊請瀏覽：standards.ieee.org.

關於IEEE

IEEE 是全球最大的技術專業組織，同時是一家公益機構，致力於推動科技造福人類。其廣受引用的出版物、會議、技術標準以及專業與教育項目，使 IEEE 成為航空航天系統、電腦、電訊、生物醫學工程、電力與消費電子等多個領域中最值得信賴的聲音。更多資訊請瀏覽：www.ieee.org.

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