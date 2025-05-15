IEEE 为印尼通过亚洲首个适龄设计法规提供战略支持

新泽西州皮斯卡特维--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- IEEE Standards Association（IEEE SA）是全球最大的技术专业组织 IEEE （致力于为人类福祉推动技术进步）的标准制定机构，宣布其与政策制定者的合作促成了印尼政府近日出台《儿童保护电子系统管理条例》。

基于 IEEE 在儿童数据治理和适龄设计方面的标准与倡议，IEEE SA 为印尼的监管流程提供了互联网平台和系统适龄设计的框架。这项法规是亚洲乃至全球南方国家中首个此类强制性法规，对数字平台保护儿童隐私、安全和福祉提出了强制性要求，并为防治儿童网络成瘾提供了全面解决方案。印尼此次立法是全球儿童网络保护迈出的重要一步。

目前，全球约三分之一的互联网用户为儿童。虽然更广泛的网络连接为青少年带来了教育资源、通讯工具和娱乐内容，但也使他们面临有害信息、网络剥削、数据隐私风险及成瘾等问题。近年来，政府与民间组织纷纷呼吁推动“适龄设计”——即针对儿童特别设计具备保护功能的数字产品，以应对这些风险。印尼此次颁布的新法规要求在线服务提供商在其平台设计和实践中优先考虑儿童的最大利益，回应了这一重要议题。

该法规以《联合国儿童权利公约》及其第25号一般性 意见 为基础，要求所有可能被儿童访问的数字产品或服务默认提供高级别隐私保护。最值得注意的是，法规禁止对儿童进行画像分析和精确定位，同时禁止采用诱导性设计手法，包括诱导用户弱化隐私设置或索取不必要的个人数据。

“这是 IEEE 将其使命具体化、切实服务社会和儿童需求的例证。通过结合 IEEE 的全球视野、专业技术知识以及印尼政府部门的坚定承诺，推动了成果的实现，" IEEE 执行董事兼首席运营官 Sophia Muirhead 表示。"我们共同促成了一个切实可行且具有前瞻性的法律框架和法规的建立，这将使印尼的下一代在数字空间中更加安全，并希望这一成果能激励全球采取类似行动。"

印尼的新法规与世界上一些最先进的法律框架和法规高度一致，如英国和加利福尼亚州的《适龄设计规范》。同时借鉴了国际公认的标准，包括 IEEE 2089™《适龄数字服务框架标准》（基于5Rights儿童原则）和IEEE 2089.1™《在线年龄验证标准》。通过纳入这些标准中的关键条款，该法规确保在线服务遵循全球儿童数据和体验保护指南。IEEE SA 近期还推出了相关认证计划，以协助行业遵循年龄验证的最佳实践。

"通过为印尼的政策制定工作贡献我们中立、世界级的技术专业知识，我们帮助解决了一个复杂的社会技术挑战 —— 如何在创新与保护之间取得平衡，使网络世界对儿童更安全，" IEEE SA 常务董事 Alpesh Shah 表示。"这一成果需要技术、政府和民间社会领域前所未有的合作，它展现了当我们为孩子们共同努力时所能实现的可能。"

在印尼的参与服务，为协作政策制定树立了榜样。受此及其他成功案例的启发，IEEE SA 近期成立了技术政策协作平台，旨在进一步发挥 IEEE 中立可信的专业优势，帮助各国政府应对数字治理等战略领域的复杂技术与社会挑战。通过这些努力，IEEE SA 将进一步践行其致力于推动技术造福人类的坚定承诺。

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IEEE Standards Association 是一个合作型组织，全球创新者在此携手制定影响世界的技术标准。IEEE SA 提供开放、基于共识的环境和平台，致力于开发引领市场、影响行业的前沿技术标准与解决方案，建设更美好、安全、可持续的未来。更多信息请访问：standards.ieee.org.

关于IEEE

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