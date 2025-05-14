Andersen Global通过Stratos Solutions Inc.深耕加拿大市场

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global与加拿大安大略省领先的税务咨询机构Stratos Solutions Inc.达成合作协议，进一步拓展其加拿大业务平台。该机构专注于为复杂组织提供间接税、逆向审计及超额税款追回服务。

Stratos Solutions Inc.由前Arthur Andersen专业人士创立于2004年，目前由管理合伙人Alnasir Gangji领导，其合伙团队在间接税与超额税款追回领域拥有超70年综合经验。该机构擅长开展VAT（增值税）、GST/HST（商品服务税/统一销售税）、QST（魁北克销售税）、PST（省销售税）、加拿大关税、政府补贴及工资税项目的逆向审计，服务对象涵盖《财富》500强企业及公共部门实体，并通过其专有的Stratos Data Intelligence (SDI) 平台提供可量化的财务价值，该平台是由170多种算法驱动的高级分析引擎，旨在通过SAP、Oracle和NetSuite等复杂的ERP环境识别被忽视的税收抵免、退税及超额支付情况。

Alnasir表示，“与Andersen Global的合作使我们能整合更广泛的专家网络，为客户提供更强大的支持，扩大的业务覆盖面和全球资源的深度对接，将助力我们在加拿大本土及国际市场提供更整合、更全面的解决方案，从而提升应对客户复杂需求的能力，进一步践行我们提供顶级服务的承诺。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz指出，“Stratos Solutions Inc.在关键时刻为我们在加拿大的税务服务能力增添了新维度。该机构由三位拥有超70年综合经验的前 Arthur Andersen专业人士创立，其以客户为中心、结果为导向的运营理念完美体现了我们的核心价值观。他们的专业优势将增强我们提供无缝跨境解决方案的能力，并进一步巩固我们在该地区的市场地位。”

Andersen Global是一个由全球税务、法律和评估专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上各自独立。 Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC 于2013年成立，目前在全球拥有2万多名专业人员，通过其成员公司和合作公司在500多个地区开展业务。

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