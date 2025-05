IEEE wnosi strategiczne doświadczenie we współpracę z Indonezją przy wdrażaniu pierwszego w Azji rozporządzenia w sprawie projektowania dostosowanego do wieku

PISCATAWAY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--IEEE Standards Association (IEEE SA), globalne stowarzyszenie opracowujące standardy w drodze konsensusu, działające w ramach Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) – największej na świecie organizacji zrzeszającej specjalistów w dziedzinie technologii, której misją jest rozwój technologii dla dobra ludzkości – ogłasza ukończenie współpracy z decydentami nad niedawno przyjętym przez rząd Indonezji rozporządzeniem dotyczącym zarządzania systemami elektronicznymi z myślą o ochronie dzieci.

W oparciu o wiedzę i doświadczenie wynikające z inicjatyw i standardów IEEE dotyczących zarządzania danymi dzieci oraz projektowania dostosowanego do wieku IEEE SA wspierało rozwój ram projektowych dla platform i systemów internetowych dostosowanych do wieku w indonezyjskim procesie regulacyjnym. Nowe przepisy – pierwsze tego rodzaju w Azji i w krajach Globalnego Południa – ustanawiają wiążące wymogi dla platform cyfrowych w zakresie ochrony prywatności, bezpieczeństwa i dobrostanu dzieci oraz oferują całościowe i zdecydowane podejście do przeciwdziałania uzależnieniu dzieci od internetu. Przyjęcie tego przełomowego rozporządzenia przez Indonezję to ważny krok naprzód w globalnych działaniach na rzecz ochrony dzieci w środowisku cyfrowym.

Dzieci stanowią dziś około jednej trzeciej wszystkich użytkowników internetu na świecie. Większy dostęp do sieci umożliwił młodym ludziom korzystanie z treści edukacyjnych, narzędzi komunikacyjnych i rozrywki, ale jednocześnie naraził ich na szkodliwe treści, wykorzystywanie, zagrożenia dotyczące prywatności danych oraz ryzyko uzależnienia. W odpowiedzi na te wyzwania rządy i organizacje społeczne od kilku lat apelowały o projektowanie cyfrowych produktów z myślą o wieku odbiorców – z odpowiednimi zabezpieczeniami i funkcjami chroniącymi dzieci. Nowe przepisy przyjęte w Indonezji odnoszą się do tej kwestii i zobowiązują dostawców usług online do kierowania się najlepiej pojętym interesem dziecka przy projektowaniu platform i w stosowanych praktykach.

Rozporządzenie to nawiązuje do Konwencji ONZ o prawach dziecka oraz zamieszczonego w niej komentarza ogólnego nr 25 i ustanawia wymóg, aby każdy produkt lub każda usługa cyfrowa, z których mogą korzystać dzieci, domyślnie zapewniały wysoki poziom ochrony prywatności. W szczególności zakazuje się profilowania dzieci i precyzyjnego ustalania ich lokalizacji, a także manipulacyjnych praktyk projektowych – np. polegających na nakłanianiu do obniżenia poziomu ochrony prywatności lub żądania większej ilości danych osobowych, niż jest to konieczne.

„To przykład tego, jak IEEE realizuje swoją misję w praktyce – poprzez działania na rzecz społeczeństwa i dzieci. W tym przypadku globalna perspektywa i wiedza techniczna IEEE połączyły się z determinacją władz Indonezji i umożliwiły wypracowanie skutecznego rozwiązania” – powiedziała Sophia Muirhead, dyrektor wykonawcza i dyrektor operacyjna IEEE. „Razem opracowaliśmy praktyczne, przyszłościowe ramy prawne i regulacyjne, które uczynią przestrzeń cyfrową bezpieczniejszą dla przyszłych pokoleń w Indonezji – i, mamy nadzieję, staną się inspiracją dla innych krajów”.

Nowe indonezyjskie rozporządzenie jest spójne z najbardziej zaawansowanymi ramami prawnymi na świecie, takimi jak kodeksy projektowania odpowiedniego do wieku obowiązujące w Wielkiej Brytanii i w Kalifornii. Odwołuje się także do międzynarodowych standardów, m.in. IEEE 2089™, czyli normy ramowej IEEE dla usług cyfrowych odpowiednich dla dzieci (opartej na zasadach 5Rights), oraz IEEE 2089.1™, normy IEEE dotyczącej weryfikacji wieku online. Dzięki wdrożeniu kluczowych postanowień tych standardów rozporządzenie gwarantuje, że usługi online będą zgodne z globalnymi wytycznymi w zakresie ochrony danych i doświadczeń dzieci w środowisku cyfrowym. IEEE SA niedawno uruchomiło powiązany program certyfikacji, który wspiera branżę w dostosowywaniu się do najlepszych praktyk weryfikacji wieku.

„Wnieśliśmy naszą neutralną, światowej klasy wiedzę techniczną do prac nad polityką publiczną w Indonezji i pomogliśmy zmierzyć się z trudnym wyzwaniem społeczno-technicznym – jak sprawić, by internet bezpieczniejszym miejscem dla dzieci – w sposób, który godzi innowacyjność z ochroną” – powiedział Alpesh Shah, dyrektor zarządzający IEEE SA. „Stało się to możliwe dzięki bezprecedensowej współpracy między środowiskami technicznymi, rządowymi i społeczeństwem obywatelskim. Pokazuje, jak wiele możemy zdziałać, gdy łączy nas troska o dobro dzieci”.

Zaangażowanie IEEE SA w Indonezji stało się przykładem skutecznej współpracy przy tworzeniu polityki publicznej. W odpowiedzi na tę i inne udane inicjatywy organizacja uruchomiła platformę Technology Policy Collaborative – narzędzie umożliwiające szersze wykorzystanie neutralnej i sprawdzonej wiedzy eksperckiej IEEE we wspieraniu rządów w mierzeniu się ze złożonymi wyzwaniami technicznymi i społecznymi w kluczowych obszarach, takich jak zarządzanie cyfrowe. Dzięki tego typu działaniom IEEE SA umacnia swoją pozycję jako zaufany partner w rozwoju technologii służącej dobru ludzkości.

Informacje o organizacji IEEE Standards Association

IEEE Standards Association (IEEE SA) to organizacja współpracy zrzeszająca innowatorów wspólnie wyznaczających globalne standardy technologiczne. IEEE SA zapewnia otwarte, sprzyjające budowaniu konsensusu środowisko oraz platformę, która umożliwia wspólne opracowywanie nowoczesnych, rynkowo istotnych standardów technologicznych i rozwiązań branżowych wspierających tworzenie lepszego, bezpieczniejszego i zrównoważonego świata. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej standards.ieee.org.

Informacje o IEEE

IEEE to największa na świecie organizacja zawodowa zrzeszająca specjalistów z dziedziny technologii, posiadająca status organizacji pożytku publicznego. Jej misją jest rozwój technologii służącej dobru ludzkości. Dzięki wysoko cenionym publikacjom, konferencjom, standardom technologicznym oraz działalności edukacyjnej i zawodowej, IEEE jest uznawanym autorytetem w wielu obszarach – od systemów lotniczych, komputerów i telekomunikacji po inżynierię biomedyczną, energetykę i elektronikę użytkową. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.ieee.org.

