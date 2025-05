IEEE levert strategische expertise nu Indonesië de eerste leeftijdsgeschikte ontwerpregelgeving in Azië aanneemt

PISCATAWAY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--De IEEE Standards Association (IEEE SA), de wereldwijde, consensusvormende normontwikkelingsorganisatie van IEEE, 's werelds grootste technische beroepsorganisatie die zich inzet voor de vooruitgang van technologie voor de mensheid, kondigt de voltooiing aan van haar samenwerking met beleidsmakers inzake de onlangs aangenomen Indonesische overheidsregelgeving, Governance of Electronic Systems in Child Protection.

Door middel van inzichten en expertise gebaseerd op de initiatieven en normen van IEEE op het gebied van databeheer en leeftijdsgeschikt ontwerp van kinderen, heeft IEEE SA geavanceerde kaders ontwikkeld voor het leeftijdsgeschikte ontwerp van internetplatformen en -systemen in het Indonesische regelgevingsproces. Deze regelgeving is de eerste in zijn soort in Azië en het mondiale Zuiden en stelt afdwingbare eisen vast voor digitale platforms om de privacy, veiligheid en het welzijn van kinderen te beschermen, als een robuuste, holistische aanpak tegen onlineverslaving bij kinderen. De invoering van deze baanbrekende regelgeving door Indonesië is een belangrijke stap voorwaarts voor de online bescherming van kinderen wereldwijd.

Kinderen vormen nu ongeveer een derde van alle internetgebruikers wereldwijd. Dankzij een betere connectiviteit hebben jongeren kunnen profiteren van educatieve content, communicatiemiddelen en entertainment, maar dit heeft hen ook blootgesteld aan schadelijke content, uitbuiting, risico's voor de privacy van gegevens en mogelijke verslavingsproblemen. De afgelopen jaren hebben overheden en maatschappelijke organisaties opgeroepen tot leeftijdsgeschikt ontwerp – het ontwerpen van digitale producten met specifieke bescherming en functies voor kinderen – om deze risico's aan te pakken. De nieuwe regelgeving van Indonesië pakt dit belangrijke onderwerp aan door te eisen dat aanbieders van onlinediensten prioriteit geven aan de belangen van kinderen bij het ontwerp en de praktijken van hun platformen.

Deze regelgeving bouwt voort op het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het bijbehorende Algemeen Commentaar nr. 25, door te eisen dat elk digitaal product of elke digitale dienst die waarschijnlijk door kinderen wordt gebruikt, standaard een hoog niveau van privacy biedt. Met name profilering en de precieze geolocatie van kinderen zijn verboden, evenals manipulatieve ontwerppraktijken, zoals nudging om privacyinstellingen te verzwakken of het opvragen van meer persoonsgegevens dan nodig is.

"Dit is een voorbeeld van de wijze waarop IEEE zijn missie op concrete manier in de praktijk brengt om de behoeften van de samenleving en kinderen te ondersteunen, waarbij het wereldwijde perspectief en de technische kennis van IEEE worden gecombineerd met de toewijding van de Indonesische autoriteiten om een succesvol resultaat te bereiken," aldus Sophia Muirhead, Executive Director en Chief Operating Officer van IEEE. "Samen hebben we de ontwikkeling mogelijk gemaakt van een praktisch, toekomstgericht juridisch kader en regelgeving die de digitale ruimte veiliger zullen maken voor de volgende generatie in Indonesië en die, naar we hopen, soortgelijke acties wereldwijd zullen inspireren."

De nieuwe regelgeving van Indonesië sluit nauw aan bij enkele van de meest geavanceerde juridische kaders en regelgevingen ter wereld, zoals de Age-Appropriate Design Codes van het Verenigd Koninkrijk en Californië. Ze baseren zich ook op internationaal erkende standaarden, waaronder IEEE 2089™, de IEEE-standaard voor Age Appropriate Digital Services Framework (gebaseerd op de 5Rights-principes voor kinderen), en IEEE 2089.1™, de IEEE-standaard voor online leeftijdsverificatie. Door de belangrijkste bepalingen van deze normen te verankeren, zorgt de regelgeving ervoor dat onlinediensten voldoen aan wereldwijd gecontroleerde richtlijnen voor de bescherming van de gegevens en ervaringen van kinderen. IEEE SA heeft onlangs een gerelateerd certificeringsprogramma gelanceerd om de industrie te helpen zich te conformeren aan best practices voor leeftijdsverificatie.

"Door onze neutrale, technische expertise van wereldklasse in te zetten voor de beleidsontwikkeling in Indonesië, hebben we bijgedragen aan de aanpak van een complexe sociaal-technische uitdaging: hoe de online wereld veiliger te maken voor kinderen, op een manier die innovatie en bescherming in evenwicht brengt," stelde Alpesh Shah, Managing Director van IEEE SA. "Deze prestatie vereiste ongekende samenwerking op technisch, overheids- en maatschappelijk gebied, en onderstreept wat er mogelijk is als we allemaal samenwerken voor onze kinderen."

De samenwerking in Indonesië dient als model voor gezamenlijke beleidsontwikkeling. Geïnspireerd door deze en andere succesvolle samenwerkingen heeft IEEE SA onlangs het Technology Policy Collaborative gelanceerd om de neutrale, vertrouwde expertise van IEEE verder te benutten en overheden te helpen bij het aanpakken van complexe technische en maatschappelijke uitdagingen op strategische gebieden, zoals digitaal bestuur. Door middel van dit soort inspanningen versterkt IEEE SA haar toewijding om een gewaardeerde partner te zijn in de ontwikkeling van technologie ten behoeve van de mensheid.

Over de IEEE Standards Association

De IEEE Standards Association (IEEE SA) is een samenwerkingsverband waarin innovators de wereldwijde technologienormen verhogen. IEEE SA biedt een wereldwijd open, consensusvormende omgeving en platform dat mensen in staat stelt samen te werken aan de ontwikkeling van toonaangevende, marktrelevante technologische normen en industriële oplossingen die vormgeven aan een betere, veiligere en duurzamere wereld. Ga voor meer informatie naar standards.ieee.org.

Over het IEEE

IEEE is 's werelds grootste technische beroepsorganisatie en een openbare liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor de vooruitgang van technologie ten behoeve van de mensheid. Door middel van veelgeciteerde publicaties, conferenties, technologische normen en professionele en educatieve activiteiten is IEEE de vertrouwde stem in een breed scala van gebieden, variërend van lucht- en ruimtevaartsystemen, computers en telecommunicatie tot biomedische technologie, elektrische energie en consumentenelektronica. Meer informatie vindt u op www.ieee.org.

