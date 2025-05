Norli Liv & Pension ammoderna le operazioni d’investimento grazie a Clearwater Analytics

BOISE, Idaho, NEW YORK, CHICAGO, LONDRA e HONG KONG--( BUSINESS WIRE )--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), la piattaforma tecnologica più completa per la gestione degli investimenti, oggi ha annunciato il riuscito perfezionamento dell'acquisizione di Enfusion, Inc. (NYSE: ENFN), leader nelle soluzioni SaaS (Software as a Service) dedicate ai settori della gestione degli investimenti e dei fondi speculativi, nel quadro di un accordo valutato in circa 1,5 miliardi di dollari USA. Questa combinazion...