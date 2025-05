Boomi et AWS annoncent une collaboration stratégique visant à transformer l’intégration de l’IA en entreprise, l’automatisation et la migration vers le cloud SAP

CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Boomi™, le leader de l’automatisation basée sur l’IA, annonce aujourd’hui un accord de collaboration stratégique (SCA) pluriannuel avec Amazon Web Services (AWS) visant à aider les clients à construire, gérer, surveiller et gouverner des agents d’intelligence artificielle (IA) génératifs à travers les opérations de l’entreprise. Cet accord de collaboration stratégique visera en outre à aider les clients à accélérer les migrations SAP sur site vers AWS.

Les entreprises sont aujourd’hui confrontées à une gestion fragmentée des agents d’IA sur plusieurs plateformes et environnements, ce qui entraîne des risques potentiels pour la sécurité et des inefficacités opérationnelles. Alors que l’adoption des agents d’IA s’accélère, les entreprises ont besoin d’un moyen fiable pour surveiller, sécuriser et optimiser leurs investissements dans l’IA à travers leur paysage technologique diversifié.

En intégrant Amazon Bedrock, un service entièrement géré visant à construire et à développer des applications d’IA générative, y compris l’accès à la plus grande sélection de modèles entièrement gérés des entreprises d’IA de premier plan, à Boomi Agent Control Tower, une solution de gestion centralisée visant à déployer, surveiller et gouverner les agents d’IA dans des environnements hybrides et multi-cloud, les clients peuvent facilement découvrir, construire et gérer les agents s’exécutant dans leurs comptes AWS tout en maintenant la visibilité et le contrôle sur les agents s’exécutant dans d’autres environnements de fournisseurs de cloud ou de tiers. Grâce à une API unique, Amazon Bedrock offre un large éventail de fonctionnalités permettant de créer des applications d’IA générative en tenant compte de la sécurité, la confidentialité et l’IA responsable, notamment la prise en charge du Model Context Protocol (MCP), une nouvelle norme ouverte qui permet aux développeurs d’établir des connexions sécurisées et bidirectionnelles entre leurs données et les outils basés sur l’IA. Le MCP permet aux agents d’interpréter et de travailler efficacement avec les données ERP tout en respectant les exigences en matière de gouvernance et de sécurité des données.

« Notre accord de collaboration stratégique avec AWS intervient à un point d’inflexion critique où l’adoption de l’IA par les entreprises nécessite un équilibre délicat entre innovation et gouvernance », déclare Steve Lucas, président-directeur général de Boomi. « En intégrant les puissantes capacités d’IA générative d’Amazon Bedrock à l’Agent Control Tower de Boomi, nous donnons aux entreprises une visibilité et un contrôle sans précédent sur l’ensemble de leur écosystème d’IA, tout en accélérant la migration de leurs charges de travail SAP critiques vers AWS. Ce partenariat permet aux entreprises d’étendre en toute confiance leurs initiatives d’IA avec la sécurité, la conformité et l’excellence opérationnelle que leur entreprise exige. »

« Alors que nous avons travaillé avec des milliers de clients adoptant l’IA générative, une chose est devenue claire : les entreprises ont besoin de solutions robustes pour déployer, surveiller et gouverner efficacement les agents d’IA dans leurs environnements technologiques », déclare Rahul Pathak, vice-président chargé des données et de l’IA GTM chez AWS. « Amazon Bedrock offre du choix aux clients, avec la sélection la plus complète de modèles de fondation et de capacités de gouvernance intégrées. Lorsque vous combinez cela avec l’Agent Control Tower de Boomi qui fournit une visibilité et un contrôle centralisés, les clients obtiennent ce dont ils ont besoin pour innover en toute confiance, tout en maintenant la sécurité et la conformité. Cette collaboration rassemble des forces complémentaires afin que les clients puissent passer rapidement du concept à la production tout en répondant à leurs exigences commerciales. »

« Tandis que nous développons l’automatisation basée sur l’IA à travers notre entreprise, Boomi et AWS sont des partenaires essentiels nous permettant de gérer la complexité et de développer l’innovation en toute sécurité », déclare Amit Sinha, président et cofondateur de WorkSpan. « En utilisant les capacités d’intégration de Boomi combinées à l’infrastructure AWS, nous connectons de manière transparente divers systèmes, accélérons les initiatives SAP et d’IA, et maintenons une visibilité et une gouvernance essentielles au sein de notre paysage technologique, améliorant ainsi considérablement notre capacité à innover rapidement et en toute confiance. »

Cette collaboration verra le lancement de plusieurs initiatives stratégiques conjointes, notamment :

Agent Control Tower - Intégré à Amazon Bedrock, l’Agent Control Tower de Boomi, qui fait partie de Boomi Agentstudio (anciennement Boomi AI Studio), fournit une gouvernance multi-cloud holistique pour les agents d’IA. Les organisations bénéficient ainsi d’une visibilité complète, d’une surveillance proactive et d’un contrôle des agents d’IA créés par Boomi et par des tiers. Cette solution est essentielle pour faire évoluer en toute sécurité les initiatives d’IA dans des environnements sur site, publics ou hybrides, en réduisant la complexité et en garantissant une sécurité et une conformité de niveau professionnel.

- Intégré à Amazon Bedrock, l’Agent Control Tower de Boomi, qui fait partie de Boomi Agentstudio (anciennement Boomi AI Studio), fournit une gouvernance multi-cloud holistique pour les agents d’IA. Les organisations bénéficient ainsi d’une visibilité complète, d’une surveillance proactive et d’un contrôle des agents d’IA créés par Boomi et par des tiers. Cette solution est essentielle pour faire évoluer en toute sécurité les initiatives d’IA dans des environnements sur site, publics ou hybrides, en réduisant la complexité et en garantissant une sécurité et une conformité de niveau professionnel. Enhanced Agent Designer - L’ Agent Designer à faible code de Boomi, désormais intégré à Amazon Q index, permet la création rapide d’agents d’IA avec une compréhension approfondie du contexte et une sélection de modèles plus intelligente. Les entreprises peuvent créer, former et déployer des agents intelligents qui exploitent Amazon Q index pour améliorer la pertinence et la performance, puis les gérer à grande échelle par l’intermédiaire l’Agent Control Tower multiplateforme de Boomi.

- L’ à faible code de Boomi, désormais intégré à Amazon Q index, permet la création rapide d’agents d’IA avec une compréhension approfondie du contexte et une sélection de modèles plus intelligente. Les entreprises peuvent créer, former et déployer des agents intelligents qui exploitent Amazon Q index pour améliorer la pertinence et la performance, puis les gérer à grande échelle par l’intermédiaire l’Agent Control Tower multiplateforme de Boomi. Nouveaux connecteurs natifs AWS et Boomi for SAP - Dans le cadre de son SCA avec AWS, Boomi a lancé de nouveaux connecteurs natifs pour AWS Lambda, Amazon Bedrock, Amazon DynamoDB et l’Amazon Selling Partner Appstore. Ces connecteurs permettent une intégration transparente à travers les services AWS, prenant en charge des cas d’utilisation allant de l’informatique sans serveur à l’IA générative et au commerce électronique. Faisant également partie de la collaboration plus large du SCA, Boomi for SAP fournit une intégration native certifiée SAP qui simplifie et accélère la connectivité entre les systèmes SAP et non-SAP, réduit le temps d’intégration et prend en charge la migration vers le cloud avec des capacités ELT modernes fondées sur l’acquisition de Rivery. Les organisations peuvent déplacer efficacement des données SAP dans n’importe quel entrepôt de données ou lac de données basé AWS pour permettre l’analyse et l’IA en temps réel. Ensemble, Boomi et AWS permettent aux entreprises de connecter SAP aux applications non-SAP, de déplacer les données de manière transparente vers le cloud et d’alimenter les initiatives d’IA et d’analyse, maximisant ainsi la valeur de leurs investissements technologiques.

Boomi validé en tant qu’AWS Generative AI Competency Partner

Boomi a également annoncé avoir obtenu la certification AWS Generative AI Competency, une spécialisation qui reconnaît Boomi en tant qu’AWS Partner et aide les clients et l’AWS Partner Network à faire progresser les services, les outils et l’infrastructure essentiels à la mise en œuvre des technologies d’IA générative. En mai 2025, il s’agit de la cinquième AWS Competency de Boomi, démontrant ainsi le leadership de Boomi dans la construction d’applications d’IA générative utilisant les technologies AWS telles qu’Amazon Bedrock, Amazon Q et Amazon SageMaker. Cette reconnaissance reflète l’expertise de Boomi sur le terrain et ses bonnes pratiques techniques, permettant aux clients d’innover en toute confiance avec des solutions d’IA de nouvelle génération à grande échelle.

Ressources supplémentaires

À propos de Boomi

Boomi, leader de l’automatisation basée sur l’IA, aide les entreprises du monde entier à automatiser et à harmoniser leurs processus critiques pour atteindre plus rapidement leurs objectifs commerciaux. En exploitant les capacités avancées de l’IA, la Boomi Enterprise Platform connecte de manière transparente les systèmes et gère les flux de données avec la gestion des API, l’intégration, la gestion des données et l’orchestration de l’IA au sein d’une solution complète. Avec plus de 23 000 clients dans le monde et un réseau de plus de 800 partenaires, Boomi révolutionne la façon dont les entreprises de toutes tailles atteignent agilité commerciale et excellence opérationnelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur boomi.com.

© 2025 Boomi, LP. Boomi, le logo « B » et Boomiverse sont des marques commerciales de Boomi, LP ou de ses filiales ou sociétés affiliées. Tous droits réservés. Les autres noms ou marques peuvent être les marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.