Psycho Bunny signe un contrat d'ambassadeur de plusieurs années avec le joueur de tennis français Arthur Rinderknech

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--La marque de vêtements haut de gamme pour hommes Psycho Bunny est fière d’annoncer l’arrivée d’un tout nouvel ambassadeur dans son équipe croissante d’athlètes de tennis : le joueur français Arthur Rinderknech. Ce partenariat témoigne de l’engagement croissant de Psycho Bunny dans le monde du tennis et de sa volonté d’habiller aussi bien les étoiles montantes que les icônes établies.

Reconnu pour la puissance de son service et son jeu élégant sur l’ensemble du court, Rinderknech portera des vêtements Psycho Bunny conçus sur mesure lors de ses matchs sur l’ATP Tour. En tant qu’ambassadeur de la marque, il rejoint la recrue montante Alexei Popyrin, renforçant ainsi la crédibilité et la visibilité de Psycho Bunny dans l’univers du tennis.

« Arthur apporte une énergie moderne sur le terrain, parfaitement en phase avec l’esprit Psycho Bunny : une individualité assumée, un style raffiné et une performance de haut niveau », a déclaré Anna Martini, PDG de Psycho Bunny. « Son athlétisme et sa prestance font de lui le représentant idéal puisque nous continuons à nous tailler une place audacieuse dans le tennis. »

Cette annonce s’inscrit dans une série d’initiatives stratégiques de Psycho Bunny dans le domaine du tennis, notamment son partenariat avec l’Omnium Banque Nationale et Tennis Canada en tant qu’habilleur officiel, ainsi que sa collaboration permanente avec Popyrin. La marque fait sa place dans ce sport en alliant son esprit audacieux emblématique aux exigences de performance des athlètes de haut niveau.

« J’ai toujours aimé m’exprimer à travers mes vêtements, et Psycho Bunny me permet de faire preuve de créativité autant sur le terrain qu’en dehors », a affirmé Rinderknech. « Le confort est incroyable, le look est correct, et ça me donne la confiance nécessaire pour jouer à mon meilleur niveau. Je suis fier de faire partie d’une marque qui redéfinit le style dans le tennis. »

Avec près de 180 boutiques à l’échelle mondiale et une présence en pleine croissance dans le monde du sport, Psycho Bunny repousse les limites de la mode, autant sur le terrain qu’en dehors. L’arrivée de Rinderknech dans l’équipement personnalisé de Psycho Bunny marque une autre étape importante dans la mission de la marque : redéfinir l’audace en matière de style et de performance dans le tennis.

À PROPOS DE PSYCHO BUNNY :

Basée à Montréal, Psycho Bunny est une marque mondiale de vêtements haut de gamme reconnue pour ses designs audacieux, sa qualité sans compromis et son emblématique logo de lapin. Depuis sa fondation en 2005, la marque redéfinit le style moderne en mariant l’élégance classique à une touche ludique et irrévérencieuse. D’abord connue pour ses polos haut de gamme, Psycho Bunny propose aujourd’hui une gamme complète de vêtements et d’accessoires pour hommes, femmes et enfants. Avec près de 180 boutiques à travers le monde et un engagement ferme envers l’excellence, la marque connaît une croissance rapide, créant une mode raffinée à partir des matériaux les plus nobles.

En 2024, The Bold Standard a été lancé — fruit de l’engagement indéfectible de Psycho Bunny envers une qualité exceptionnelle, un design percutant et un mode de vie audacieux et aventureux. Plus qu’une simple mode, The Bold Standard incarne un état d’esprit, une attitude, une philosophie, un mantra, un cri de ralliement – voire une véritable religion – portée par un logo de lapin devenu iconique.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.