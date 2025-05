Boomi e AWS anunciam colaboração estratégica para transformar a integração de IA empresarial, a automação e a migração para a nuvem SAP

CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--A Boomi™, líder em automação orientada por IA, anunciou hoje um Acordo de Colaboração Estratégica (SCA) plurianual com a Amazon Web Services (AWS) para ajudar os clientes a criar, gerenciar, monitorar e governar agentes de inteligência artificial (IA) generativa em operações corporativas. Além disso, o SCA terá como objetivo ajudar os clientes a acelerar as migrações do SAP do local para o AWS.

Atualmente, as organizações empresariais enfrentam desafios com o gerenciamento fragmentado de agentes de IA em múltiplas plataformas e ambientes, o que pode gerar riscos de segurança e ineficiências operacionais. Com a aceleração da adoção de agentes de IA, torna-se essencial que as organizações disponham de uma forma confiável de monitorar, proteger e otimizar seus investimentos em IA dentro de um cenário tecnológico diversificado.

Ao integrar o Amazon Bedrock, um serviço totalmente gerenciado para criar e dimensionar aplicativos de IA generativa, que oferece acesso à mais ampla seleção de modelos das principais empresas de IA, com o Boomi Agent Control Tower, uma solução centralizada para implantar, monitorar e governar agentes de IA em ambientes híbridos e multinuvem, os clientes podem descobrir, criar e gerenciar facilmente agentes em execução em suas contas da AWS, mantendo também visibilidade e controle sobre agentes operando em outros provedores de nuvem ou ambientes de terceiros. Por meio de uma única API, o Amazon Bedrock fornece um conjunto abrangente de recursos para o desenvolvimento de aplicativos de IA generativa com foco em segurança, privacidade e responsabilidade, incluindo suporte ao protocolo de contexto de modelo (MCP), um novo padrão aberto que permite conexões seguras e bidirecionais entre dados e ferramentas alimentadas por IA. O MCP possibilita que os agentes interpretem e operem de forma eficaz com dados de ERP, ao mesmo tempo em que atendem aos requisitos de segurança e governança de dados.

“Nosso Acordo de Colaboração Estratégica com a AWS chega em um momento crucial, em que a adoção de IA pelas empresas exige um equilíbrio delicado entre inovação e governança”, disse Steve Lucas, presidente do conselho e CEO da Boomi. “Ao integrar os poderosos recursos de IA generativa do Amazon Bedrock com a Agent Control Tower da Boomi, estamos oferecendo às organizações uma visibilidade e controle sem precedentes em todo o seu ecossistema de IA, ao mesmo tempo em que aceleramos a migração de cargas de trabalho críticas do SAP para a AWS. Essa parceria permite que as empresas expandam com confiança suas iniciativas de IA, com a segurança, conformidade e excelência operacional exigidas por seus negócios”.

“À medida que trabalhamos com milhares de clientes na adoção de IA generativa, uma coisa ficou clara: as empresas precisam de soluções robustas para implantar, monitorar e governar agentes de IA de forma eficaz em seus ambientes tecnológicos”, disse Rahul Pathak, vice-presidente de Go-to-Market de Dados e IA da AWS. “O Amazon Bedrock oferece aos clientes opções – a seleção mais abrangente de modelos de base, com recursos de governança integrados. Quando isso é combinado com a Agent Control Tower da Boomi, que proporciona visibilidade e controle centralizados, os clientes têm à disposição tudo o que precisam para inovar com confiança, mantendo a segurança e a conformidade. Essa colaboração reúne forças complementares, permitindo que os clientes avancem rapidamente do conceito à produção, atendendo aos requisitos do negócio”.

“À medida que expandimos a automação impulsionada por IA em toda a nossa empresa, a Boomi e a AWS são parceiros essenciais que nos permitem gerenciar com segurança a complexidade e ampliar a inovação”, disse Amit Sinha, presidente e cofundador da WorkSpan. “Ao utilizar os recursos de integração da Boomi combinados com a infraestrutura da AWS, conectamos de forma fluida diversos sistemas, aceleramos iniciativas com SAP e IA, e mantemos a visibilidade e a governança essenciais em todo o nosso ecossistema tecnológico, aprimorando significativamente nossa capacidade de inovar com agilidade e confiança”.

A colaboração apresentará várias iniciativas conjuntas estratégicas, incluindo:

Agent Control Tower – Integrado ao Amazon Bedrock, o Agent Control Tower da Boomi, parte do Boomi Agentstudio (anteriormente Boomi AI Studio), oferece governança holística para agentes de IA em ambientes de múltiplas nuvens. As organizações obtêm visibilidade abrangente, monitoramento proativo e controle tanto de agentes de IA desenvolvidos pela Boomi quanto de terceiros. Esta solução é fundamental para a escalabilidade segura de iniciativas de IA em ambientes locais, públicos ou híbridos, reduzindo a complexidade e garantindo segurança e conformidade de nível empresarial.

– Integrado ao Amazon Bedrock, o Agent Control Tower da Boomi, parte do Boomi Agentstudio (anteriormente Boomi AI Studio), oferece governança holística para agentes de IA em ambientes de múltiplas nuvens. As organizações obtêm visibilidade abrangente, monitoramento proativo e controle tanto de agentes de IA desenvolvidos pela Boomi quanto de terceiros. Esta solução é fundamental para a escalabilidade segura de iniciativas de IA em ambientes locais, públicos ou híbridos, reduzindo a complexidade e garantindo segurança e conformidade de nível empresarial. Enhanced Agent Designer – O Agent Designer de baixo código da Boomi, agora integrado ao Amazon Q index, permite a criação rápida de agentes de IA com compreensão contextual profunda e seleção inteligente de modelos. As empresas podem desenvolver, treinar e implantar agentes inteligentes que aproveitam o Amazon Q index para maior relevância e desempenho – e então gerenciá-los em escala por meio do Agent Control Tower da Boomi, compatível com múltiplas plataformas.

– O de baixo código da Boomi, agora integrado ao Amazon Q index, permite a criação rápida de agentes de IA com compreensão contextual profunda e seleção inteligente de modelos. As empresas podem desenvolver, treinar e implantar agentes inteligentes que aproveitam o Amazon Q index para maior relevância e desempenho – e então gerenciá-los em escala por meio do Agent Control Tower da Boomi, compatível com múltiplas plataformas. Novos conectores AWS nativos e Boomi para SAP – Como parte de sua colaboração estratégica com a AWS, a Boomi introduziu novos conectores nativos para AWS Lambda, Amazon Bedrock, Amazon DynamoDB e a Amazon Selling Partner Appstore. Esses conectores possibilitam integração contínua entre serviços da AWS, suportando casos de uso que vão desde computação sem servidor até IA generativa e e-commerce. Também dentro da colaboração estratégica mais ampla, o Boomi para SAP oferece integração nativa certificada pela SAP, simplificando e acelerando a conectividade entre sistemas SAP e não SAP, reduzindo o tempo de integração e apoiando a migração para a nuvem com capacidades modernas de ETL impulsionadas pela aquisição da Rivery. As organizações podem transferir dados SAP de forma eficiente para qualquer data warehouse ou data lake alimentado pela AWS, viabilizando análises em tempo real e iniciativas de IA. Juntas, a Boomi e a AWS permitem que as empresas conectem o SAP a aplicações não SAP, transfiram dados perfeitamente para a nuvem e impulsionem iniciativas de IA e análise – maximizando o valor de seus investimentos em tecnologia.

Boomi validada como parceira de competência em IA generativa da AWS

A Boomi também anunciou que conquistou a Competência em IA Generativa da AWS – uma especialização que reconhece a Boomi como uma parceira da AWS que auxilia clientes e a Rede de Parceiros da AWS na evolução de serviços, ferramentas e infraestrutura essenciais para a implementação de tecnologias de IA generativa. A partir de maio de 2025, essa conquista marca a quinta Competência AWS da Boomi, demonstrando sua liderança na construção de aplicações de IA generativa usando tecnologias da AWS, como Amazon Bedrock, Amazon Q e Amazon SageMaker. Esse reconhecimento reflete a comprovada expertise da Boomi no setor e suas melhores práticas técnicas, permitindo que clientes inovem com confiança ao desenvolver soluções de IA de próxima geração em escala.

Recursos adicionais

Sobre a Boomi

A Boomi, líder em automação orientada por IA, apoia organizações em todo o mundo na automação e otimização de processos críticos, permitindo que alcancem resultados de negócios com mais agilidade. Com recursos avançados de IA, a Boomi Enterprise Platform conecta sistemas de forma integrada e gerencia fluxos de dados por meio de uma solução completa que inclui gerenciamento de APIs, integração, governança de dados e orquestração de IA. Com mais de 23.000 clientes globalmente e uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi está transformando a forma como empresas de todos os portes conquistam agilidade e excelência operacional. Saiba mais em boomi.com.

© 2025 Boomi, LP. A Boomi, o logotipo "B" e a Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser as marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.