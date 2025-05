L’IEEE apporte son expertise stratégique tandis que l’Indonésie adopte la première réglementation sur la conception adaptée à l’âge en Asie

PISCATAWAY, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--L’IEEE Standards Association (IEEE SA), l’organisation mondiale de développement de normes par consensus de l’IEEE, la plus grande organisation professionnelle technique au monde dédiée à l’avancement de la technologie pour l’humanité, annonce l’aboutissement de sa collaboration avec les décideurs politiques sur le règlement du gouvernement indonésien récemment adopté, portant sur la gouvernance des systèmes électroniques dans la protection de l’enfance.

Grâce aux idées et à l’expertise fondées sur les initiatives et les normes de l’IEEE en matière de gouvernance des données relatives aux enfants et de conception adaptée à l’âge, l’IEEE SA a avancé des cadres pour la conception adaptée à l’âge de plateformes et systèmes Internet dans le cadre du processus réglementaire indonésien. Cette réglementation est la première du genre en Asie et dans les pays du sud, établissant des exigences applicables aux plateformes numériques afin de protéger la vie privée, la sécurité et le bien-être des enfants dans le cadre d’une approche solide et holistique de la dépendance des enfants à Internet. L’adoption par l’Indonésie de ce règlement historique représente une avancée significative pour la protection des enfants en ligne au niveau mondial.

Les enfants représentent aujourd’hui environ un tiers de l’ensemble des utilisateurs d’Internet dans le monde. La connectivité accrue a permis aux jeunes de bénéficier de contenus éducatifs, d’outils de communication et de divertissements, mais elle les a également exposés à des contenus préjudiciables, à l’exploitation, à des risques pour la confidentialité des données et à des problèmes potentiels de dépendance. Ces dernières années, les gouvernements et les organismes de la société civile ont appelé à une conception adaptée à l’âge, c’est-à-dire à des produits numériques dotés de protections et de caractéristiques spécifiques pour les enfants, afin de faire face à ces risques. La nouvelle réglementation indonésienne aborde ce sujet important en exigeant des fournisseurs de services en ligne qu’ils donnent la priorité à l’intérêt supérieur des enfants dans la conception de leur plateforme et dans leurs pratiques.

Ce règlement s’appuie sur la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et sur son Observation générale n° 25, en exigeant que tout produit ou service numérique susceptible d’être consulté par des enfants garantisse par défaut un niveau élevé de protection de la vie privée. Le profilage et la géolocalisation précise des enfants sont notamment interdits, de même que les pratiques de conception manipulatrices, y compris l’incitation à affaiblir les paramètres de confidentialité ou la demande de plus de données personnelles que nécessaire.

« Il s’agit d’un exemple où l’IEEE met sa mission en pratique de manière concrète pour soutenir les besoins de la société et des enfants, où la perspective globale et les connaissances techniques de l’IEEE se sont associées au dévouement des autorités indonésiennes pour atteindre un résultat fructueux », déclare Sophia Muirhead, directrice exécutive et directrice de l’exploitation de l’IEEE. « Ensemble, nous avons permis le développement d’un cadre juridique et d’une réglementation pratiques et tournés vers l’avenir qui rendront l’espace numérique plus sûr pour la prochaine génération en Indonésie et, nous l’espérons, inspireront des actions similaires dans le monde entier. »

La nouvelle réglementation indonésienne est étroitement alignée sur certains des cadres juridiques et réglementations les plus avancés au monde, tels que les codes de conception adaptés à l’âge du Royaume-Uni et de la Californie. Ils s’appuient également sur des normes internationalement reconnues, notamment IEEE 2089™, la norme IEEE pour le cadre de services numériques adaptés à l’âge (basée sur les principes 5Rights pour les enfants), et IEEE 2089.1™, la norme IEEE pour la vérification de l’âge en ligne. En intégrant des dispositions clés de ces normes, ce règlement garantit que les services en ligne suivent des lignes directrices approuvées au niveau mondial pour protéger les données et les expériences des enfants. L’IEEE SA a récemment lancé un programme de certification connexe pour aider l’industrie à se conformer aux bonnes pratiques en matière de vérification de l’âge.

« En apportant notre expertise technique neutre et de classe mondiale aux efforts de développement politique de l’Indonésie, nous avons contribué à relever un défi socio-technique complexe : comment rendre le monde en ligne plus sûr pour les enfants d’une manière qui concilie innovation et protection », déclare Alpesh Shah, directeur général de l’IEEE SA. « Cet accomplissement a nécessité une coopération sans précédent entre les domaines technique, gouvernemental et de la société civile, et il souligne ce qui est possible lorsque nous travaillons tous ensemble pour nos enfants. »

Cet engagement en Indonésie sert de modèle pour l’élaboration de politiques en collaboration. Inspirée par cet engagement et d’autres engagements réussis, l’IEEE SA a récemment lancé le Technology Policy Collaborative afin d’exploiter davantage l’expertise neutre et fiable de l’IEEE pour aider les gouvernements à relever des défis techniques et sociétaux complexes dans des domaines stratégiques tels que la gouvernance numérique. Grâce à des efforts comme ceux-ci, l’IEEE SA renforce son engagement à être un partenaire précieux dans l’avancement de la technologie au profit de l’humanité.

À propos de l’Association des normes de l’IEEE

L’Association des normes de l’IEEE (IEEE SA) est une organisation collaborative au sein de laquelle des innovateurs élèvent les normes technologiques mondiales. L’IEEE SA offre un environnement et une plateforme ouverts et consensuels qui permettent aux gens de travailler ensemble au développement de normes technologiques de pointe, pertinentes pour le marché, et de solutions industrielles qui façonnent un monde meilleur, plus sûr et durable. Pour plus d’informations, rendez-vous sur standards.ieee.org.

À propos de l’IEEE

L’IEEE est la plus grande organisation professionnelle technique au monde et une organisation caritative publique dédiée à l’avancement de la technologie au profit de l’humanité. Grâce à ses publications, ses conférences, ses normes technologiques et ses activités professionnelles et éducatives, l’IEEE est la voix de confiance dans un large éventail de domaines allant des systèmes aérospatiaux, des ordinateurs et des télécommunications au génie biomédical, en passant par l’énergie électrique et l’électronique grand public. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ieee.org.

