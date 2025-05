ENGIE und NHOA Energy legen den Grundstein für ein 400-MWh-Batterieprojekt in Belgien

KALLO, Belgien--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, ein weltweit tätiger Anbieter von Energiespeichersystemen für Versorgungsunternehmen, beging heute gemeinsam mit ENGIE den ersten Spatenstich für ein 400-MWh-Batterie-Energiespeichersystem (Battery Energy Storage System, BESS) in Kallo, Beveren, Belgien. NHOA Energy wird das Projekt gemäß einem Liefervertrag und einem langfristigen Servicevertrag für ENGIE realisieren.

Die heute Vormittag in Anwesenheit von Mathieu Bihet, Bundesminister für Energie, Marc Van de Vijver, Bürgermeister von Beveren, Vincent Verbeke, CEO von ENGIE Belgium, und Lucie Kanius-Dujardin, Global Managing Director von NHOA Energy, feierlich begangene Grundsteinlegung markiert den offiziellen Baubeginn des Batterieparks von ENGIE.

Dieser Schritt folgte auf die Wahl von ENGIE in der vierten CRM-Auktion (Capacity Remuneration Mechanism, Mechanismus zur Vergütung von Kapazitäten) durch den belgischen Netzbetreiber Elia.

Der CRM wurde von der belgischen Regierung eingerichtet, um dem erwarteten Mangel an installierter Stromkapazität entgegenzuwirken, der teilweise auf die für 2025 geplante teilweise Stilllegung der belgischen Kernkraftwerke zurückzuführen ist. Dieses Projekt wird eine zentrale Rolle bei der Unterstützung der Energiewende der Region spielen und zudem das ehemalige Kraftwerk in Kallo, das bis zu seiner Stilllegung im Jahr 2011 mit Erdgas und Heizöl betrieben wurde, umfunktionieren.

Die Kompetenzen von NHOA Energy im Bereich Leistungselektronik und Engineering in Europa, die das Unternehmen im Laufe von fast zwei Jahrzehnten im Bereich Energiespeicherung erworben hat, werden die Leistung, Ausfallsicherheit und Cybersicherheit des Kallo-BESS gewährleisten, das nach seiner Inbetriebnahme für bis zu vier Stunden Energie liefern und damit den Strombedarf von über 48.000 Haushalten decken wird.

„Wir sind unglaublich stolz, heute gemeinsam mit dem Energieminister, der Gemeinde und unseren großartigen Partnern in Kallo den ersten Spatenstich für diesen Batteriepark zu setzen. Für ENGIE ist dies der zweite groß angelegte Batteriepark in Belgien und ein Projekt, das nur in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten realisiert werden kann. Durch die Entwicklung dieser zusätzlichen flexiblen Kapazitäten tragen wir zur optimalen Nutzung von Wind- und Sonnenenergie bei und decken den Bedarf des Stromnetzes“, erklärte Vincent Verbeke.

„Wir sind stolz auf die erneute Zusammenarbeit mit ENGIE, mit der wir unser beiderseitiges Engagement für den Ausbau von Batterie-Energiespeicherlösungen in ganz Europa bekräftigen. Diese Partnerschaft zur Unterstützung des belgischen Netzbetreibers Elia unterstreicht die zentrale Rolle der Energiespeicherung bei der Umstellung auf ein nachhaltigeres und widerstandsfähigeres Energiesystem“, erklärte Lucie Kanius-Dujardin.

Besuchen Sie www.nhoa.energy

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.