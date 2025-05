Microba annuncia i risultati di un notevole studio di gastroenterologia svolto su oltre 4.600 pazienti

BRISBANE, Australia--( BUSINESS WIRE )--Microba Life Sciences Limited (ASX: MAP) (“Microba”) è lieta di annunciare di aver stipulato un accordo commerciale con Sonic Healthcare Limited (ASX: SHL) attraverso un'azienda interamente controllata, Douglass Hanly Moir Pathology Pty Ltd, per distribuire il test per malattie infettive di Microba, MetaPanel™in Australia (Accordo di distribuzione). Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fe...