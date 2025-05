Andersen Global verdiept Canadese samenwerking met Stratos Solutions Inc.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global breidt zijn Canadese platform uit via een samenwerkingsovereenkomst met Stratos Solutions Inc., een toonaangevend belastingadvieskantoor uit Ontario, Canada dat zich specialiseert in indirecte belastingen, omgekeerde audits en recuperatie van te veel betaalde bedragen voor complexe organisaties.

Stratos Solutions Inc., opgericht in 2004 door voormalige professionals van Arthur Andersen, wordt geleid door beherend vennoot Alnasir Gangji en brengt 70 jaar aan gecombineerde partnerervaring met zich mee op het gebied van diensten inzake indirecte belastingen en recuperatie van te veel betaalde bedragen. Het bedrijf specialiseert zich in omgekeerde audits voor btw, belasting op goederen en diensten, geharmoniseerde omzetbelasting, omzetbelasting voor Quebec, provinciale omzetbelasting, Canadese douanerechten, overheidssubsidies en loonbelastingprogramma's. Stratos werkt met Fortune 500-bedrijven en publieke entiteiten die meetbare financiële waarde leveren via zijn eigen Stratos Data Intelligence (SDI) platform. Dit is een geavanceerde analytics engine die door meer dan 170 algoritmen worden aangedreven en die zijn ontworpen om vergeten belastingkredieten, terugbetalingen en te veel betaalde bedragen te identificeren in complexe ERP-omgevingen zoals SAP, Oracle en NetSuite.

"Via onze samenwerking met Andersen Global zullen we een bredere groep professionals kunnen aanwenden om onze klanten beter te ondersteunen." zei Alnasir. "Het uitgebreide bereik en de verbeterde toegang tot wereldwijde hulpmiddelen zullen ons in staat stellen om meer geïntegreerde en uitgebreide oplossingen te bieden in zowel Canada als internationaal en onze capaciteit te versterken om te voldoen aan de complexe behoeften van onze klanten en onze inspanning verder te versterken om superieure diensten te leveren."

“Stratos Solutions Inc. brengt op een cruciaal moment een nieuwe dimensie aan onze Canadese belastingmogelijkheden," zei Mark L. Vorsatz, wereldwijde voorzitter en CEO van Andersen. Het bedrijf, opgericht door drie voormalige professionals van Arthur Andersen met meer dan 70 jaar gecombineerde ervaring, illustreert onze kernwaarden via een klant- en resultaatgerichte benadering. Hun gespecialiseerde expertise versterkt ons vermogen om soepele, grensoverschrijdende oplossingen te leveren en versterkt verder onze aanwezigheid in de regio."

