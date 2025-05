Andersen Global styrker de canadiske bånd med Stratos Solutions Inc.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global udvider sin canadiske platform gennem en samarbejdsaftale med Stratos Solutions Inc., et førende skattefirma med base i Ontario, Canada, der specialiserer sig i indirekte skat, reverse audit og tilbagebetaling af for meget betalt skat for komplekse organisationer.

Stratos Solutions Inc. blev stiftet i 2004 af tidligere medarbejdere fra Arthur Andersen, og under ledelse af administrerende partner Alnasir Gangji har de mere end 70 års erfaring med indirekte skatter og tilbagebetaling af for meget betalt skat. Firmaet specialiserer sig i reverse audit inden for moms, GST/HST, QST, PST, canadiske toldafgifter, offentlige tilskud og lønskatteprogrammer. Stratos arbejder med Fortune 500-virksomheder og enheder i den offentlige sektor og leverer målbar økonomisk værdi gennem Stratos Data Intelligence (SDI)-platformen – en avanceret analysemotor med mere end 170 algoritmer, der er designet til at identificere manglende skattefradrag, tilbagebetalinger og overbetalinger på tværs af komplekse ERP-miljøer som SAP, Oracle og NetSuite.

"Gennem vores samarbejde med Andersen Global vil vi være i stand til at udnytte en bredere gruppe af fagfolk til bedre at støtte vores kunder," fortæller Alnasir. "Den udvidede rækkevidde og forbedrede adgang til globale ressourcer vil give os mulighed for at levere mere integrerede og omfattende løsninger i Canada såvel som internationalt, hvilket forbedrer vores evne til at imødekomme vores kunders komplekse behov og yderligere styrker vores forpligtelse til at levere den bedste service i klassen."

"Stratos Solutions Inc. tilfører en ny dimension til vores canadiske skattekompetencer på et afgørende tidspunkt," fortæller Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Firmaet er grundlagt af tre tidligere Arthur Andersen-medarbejdere med tilsammen mere end 70 års erfaring og eksemplificerer vores kerneværdier gennem en klientcentreret, resultatdrevet tilgang. Deres specialiserede ekspertise forbedrer vores evne til at levere effektive løsninger på tværs af landegrænser og styrker yderligere vores tilstedeværelse i regionen."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsvirksomheder, der består af skattejurister samt skatte- og værdiansættelseseksperter i hele verden. Andersen Global, der blev etableret i 2013 af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC, har nu mere end 20.000 eksperter i hele verden og en tilstedeværelse på over 500 lokaliteter gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdsvirksomheder.

