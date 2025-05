Integreon kondigt een strategische samenwerking met PwC aan

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Integreon kondigde vandaag een nieuwe strategische samenwerking met PwC aan. Deze samenwerking is het nieuwe engagement voor de investering van Integreon en PwC in Legal Managed Services binnen de EMEA-regio.

Door PwC’s investeringen in juridische technologie aangestuurd door generatieve AI en grondige expertise in juridische en industriedomeinen te combineren met de uitgebreide wereldwijde talentenpool van Integreon, kunnen beide bedrijven als één team werken om zeer efficiënte services van topkwaliteit te verzekeren, onderbouwd door de meest geavanceerde juridische technologieën.

“Via onze samenwerking met Integreon kunnen we voor klanten aanzienlijke voordelen en een heuse impact aanreiken door op schaal kwaliteitsvolle Legal Managed Services aan te bieden,” aldus Frederic Mirza Khanian, Global Legal Business Solutions Leader van PwC.

