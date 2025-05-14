Boomi与AWS宣布达成战略合作，共同推动企业人工智能集成、自动化及SAP云迁移转型

宾夕法尼亚州康肖霍肯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 人工智能驱动自动化领导者Boomi™今日宣布与Amazon Web Services（AWS）达成多年期战略合作协议（SCA），从而帮助客户构建、管理、监控及治理贯穿企业运营全流程的生成式人工智能代理。该协议还帮助客户加速将SAP系统从本地环境迁移至AWS。

当前企业在跨平台、跨环境管理人工智能代理时普遍面临人工智能碎片化的难题，既存在安全隐患又导致运营效率低下。随着人工智能代理应用加速普及，企业亟需建立可信赖的监控、安全防护及优化机制，以保障其多元化技术生态中的人工智能投资效益。

通过集成Amazon Bedrock（全托管生成式人工智能应用构建及扩展服务，提供最全面的领先人工智能公司精选全托管模型库）与Boomi Agent Control Tower（支持混合云及多云环境下人工智能代理部署、监控及治理的中枢管理系统），客户可轻松发现、构建并管理运行于AWS账户的代理，同时保持对运行在其他云服务商及第三方环境中代理的可视性与控制权。Amazon Bedrock通过单一API提供兼顾安全、隐私及负责任人工智能的生成式人工智能应用构建能力，其支持的模型上下文协议（MCP）作为新兴开放标准，能帮助开发者在数据与人工智能工具间建立安全的双向连接，使代理在符合数据治理和安全要求的前提下高效解析并处理ERP数据。

Boomi董事长兼首席执行官Steve Lucas表示，“与AWS的战略合作正值企业人工智能应用面临创新与治理平衡的关键转折点。通过整合Amazon Bedrock强大的生成式人工智能功能与Boomi的Agent Control Tower，我们为企业提供覆盖整个人工智能生态的非凡可视化和管控能力，同时加速其关键SAP工作负载向AWS的迁移。 此合作关系使企业能够自信地扩展其人工智能计划，并满足业务对安全性、合规性和卓越运营的要求。”

AWS数据与人工智能市场进入策略副总裁Rahul Pathak指出，“通过与数千家采用生成式人工智能的客户合作，我们清晰认识到企业需要可靠的解决方案来跨技术环境部署、监控及治理人工智能代理。Amazon Bedrock为客户提供最丰富的基础模型选择与内置治理能力。如果将其与提供集中可视性和控制能力的Boomi Agent Control Tower相结合，客户就能在确保安全和合规的同时，获得自信创新所需的一切。此次合作汇聚双方互补优势，助力客户快速实现从概念验证到生产部署的跨越，满足其业务需求。”

WorkSpan总裁兼联合创始人Amit Sinha表示，“随着我们在整个业务中扩展人工智能驱动的自动化流程，Boomi和AWS成为我们必不可少的合作伙伴，使我们能够安全地管理复杂性挑战并扩展创新。借助Boomi的集成能力与 AWS的基础设施，我们可以无缝连接各种系统，加快SAP和人工智能计划的实施，并对整个技术环境保持至关重要的可见性和治理能力，从而显著提高我们快速、自信地进行创新的能力。”

此次合作将推出多项战略性联合倡议，其中包括：

Agent Control Tower -Boomi Agentstudio平台所属的Agent Control Tower与Amazon Bedrock深度集成，提供针对人工智能代理的整体多云治理能力，Boomi Agentstudio的前身是Boomi AI Studio。企业可对Boomi原生及第三方人工智能代理实现全方位可视化、主动监视与管控。该解决方案对于安全扩展跨本地部署、公有云或混合云环境的人工智能计划至关重要，可显著降低复杂性，同时确保企业级的安全性与合规性。

-Boomi Agentstudio平台所属的Agent Control Tower与Amazon Bedrock深度集成，提供针对人工智能代理的整体多云治理能力，Boomi Agentstudio的前身是Boomi AI Studio。企业可对Boomi原生及第三方人工智能代理实现全方位可视化、主动监视与管控。该解决方案对于安全扩展跨本地部署、公有云或混合云环境的人工智能计划至关重要，可显著降低复杂性，同时确保企业级的安全性与合规性。 增强代理设计器 - Boomi的低代码 代理设计器 现集成Amazon Q索引功能，支持快速创建具备深度上下文理解能力的人工智能代理，并实现更精准的模型选择。企业可构建、训练并部署相关代理，调用Amazon Q索引提高相关性和性能，然后通过Boomi的多平台Agent Control Tower对这些代理进行规模化管理。

- Boomi的低代码 现集成Amazon Q索引功能，支持快速创建具备深度上下文理解能力的人工智能代理，并实现更精准的模型选择。企业可构建、训练并部署相关代理，调用Amazon Q索引提高相关性和性能，然后通过Boomi的多平台Agent Control Tower对这些代理进行规模化管理。 全新AWS原生连接器及Boomi SAP解决方案 - 根据与AWS的战略合作协议，Boomi推出针对AWS Lambda、Amazon Bedrock、Amazon DynamoDB及Amazon销售伙伴应用商店的全新原生连接器，实现AWS服务的无缝集成，支持从无服务器计算到生成式人工智能和电子商务等各种用例。根据更广泛战略合作计划同步发布的Boomi SAP解决方案提供SAP认证原生集成，通过收购Rivery获得的现代ELT技术，显著简化并加快SAP与非SAP系统间的连接流程，减少集成时间，并支持云迁移。企业可将SAP数据高效迁移至任何AWS数据仓库或数据湖，实现实时分析与人工智能。Boomi与AWS的联合解决方案，助力企业打通SAP与非SAP应用链路，实现数据无缝上云，并推动人工智能与分析计划发展，最大限度提高技术投资回报。

Boomi通过AWS生成式人工智能能力合作伙伴认证

Boomi还宣布获得AWS生成式人工智能能力认证（AWS Generative AI Competency）。此项专业认证充分肯定Boomi作为AWS合作伙伴，在帮助客户及AWS合作伙伴网络推动发展生成式人工智能关键服务、工具及基础设施方面的卓越贡献。截至2025年5月，这已是Boomi获得的第五项AWS能力认证，充分体现Boomi在运用Amazon Bedrock、Amazon Q及Amazon SageMaker等AWS技术构建生成式人工智能应用领域的领导地位。该认证反映了Boomi成熟的现场专业知识与技术最佳实践，使客户能够自信地利用下一代人工智能解决方案进行大规模创新。

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关于Boomi

智能集成和自动化领域的领导者Boomi帮助全球企业自动化和简化关键流程，从而更快地实现业务成果。Boomi企业平台利用先进的人工智能功能无缝连接各系统，并借助单一全面解决方案，通过API管理、集成、数据管理和人工智能协调来管理数据流。Boomi在全球拥有超过2.3万家客户，以及由800多家合作伙伴组成的快速扩张的网络，致力于彻底改变各规模企业实现业务敏捷性和卓越运营的方式。如需了解更多信息，请访问boomi.com。

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