Norli Liv & Pension modernise ses opérations d'investissement avec Clearwater Analytics

BOISE (Idaho), CHICAGO, NEW YORK et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE : CWAN), la plateforme technologique la plus complète en gestion des investissements, a annoncé aujourd'hui que le prestataire danois de services de retraite, Norli Liv & Pension, appartenant au groupe Norli, s'est associé à Clearwater pour moderniser ses opérations de comptabilité, de reporting et de conformité en matière d'investissement.

Clearwater fournira à Norli un affichage unique et consolidé de tous les avoirs gérés par le Chief Investment Officer (OCIO), qu'ils soient internes ou externalisés, dans ses catégories d'actifs publics et privés, avec comme finalité la transparence des investissements et une prise de décision plus efficace et plus rapide. La plateforme soutiendra également la conformité réglementaire grâce à des flux de travail automatisés et à un reporting robuste et prêt à être audité.

En adoptant la plateforme multi-locataires à instance unique de Clearwater, Norli Liv & Pension éliminera la multitude de plateformes existantes, réduira le travail manuel et accélérera sa clôture mensuelle. Le tableau de bord unique de la plateforme permettra aux utilisateurs de tous les départements d'avoir un accès unifié à des données et des analyses précises et dans les délais sur toutes les catégories d'actifs. En outre, l'évolutivité et la flexibilité de Clearwater permettront à Norli de s'adapter en temps réel à l'évolution des exigences réglementaires danoises en matière de reporting.

« Le partenariat avec Clearwater Analytics est une étape importante pour notre entreprise », a déclaré Peter Trägårdh Christensen, directeur du groupe Norli Liv & Pension. « Nous adoptons une solution moderne qui simplifie la réglementation et améliore la qualité de notre reporting financier. La plateforme de Clearwater nous procure l'efficacité nécessaire pour innover, évoluer en toute confiance et répondre aux attentes de nos clients et des autorités de tutelle grâce à des données fiables ».

« Nous sommes fiers d'accompagner Norli Liv & Pension dans la modernisation de ses opérations d'investissement », déclare Keith Viverito, Managing Director EMEA chez Clearwater Analytics. « Leur décision est le reflet d'une plus grande évolution des prestataires de services de retraite vers la consolidation et l'automatisation des données. Grâce à Clearwater, Norli Liv & Pension peut rationaliser ses opérations et naviguer en toute confiance dans le paysage réglementaire danois. Nous nous réjouissons d'être un partenaire à long terme de leur croissance continue ».

À propos de Norli Liv & Pension

Le groupe Norli est un consolidateur nordique de produits d'assurance-vie et de retraite garantis traditionnels qui offre aux nouveaux clients une épargne retraite traditionnelle qui s'inscrit dans leur régime de retraite. Fondée en 1986 dans le cadre du groupe Alm. Brand Group (anciennement Alm. Brand Life and Pension), la société a été rebaptisée Norli Liv & Pension par son nouveau propriétaire en 2022. Faisant désormais partie de Nordic I&P, axée sur l'assurance retraite dans les pays nordiques, Norli Liv & Pension a pour objectif d'être le leader du marché de l'épargne retraite traditionnelle.

À propos de Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE : CWAN) transforme la gestion des investissements avec la plateforme basée sur le cloud la plus complète du secteur pour les investisseurs institutionnels sur les marchés publics et privés mondiaux. Alors que les systèmes existants sont source de risques, d’inefficacité et de fragmentation des données, l’architecture mono-instance et multi-locataires de Clearwater fournit des données en temps réel et des informations basées sur l’IA tout au long du cycle de vie de l’investissement. Cette plateforme élimine les cloisonnements d’informations en intégrant la gestion de portefeuille, le trading, la comptabilité des investissements, la réconciliation, le reporting réglementaire, la performance, la conformité et l’analyse des risques au sein d’un système unifié. Au service des principaux assureurs, gestionnaires d’actifs, fonds spéculatifs, banques, entreprises et gouvernements, Clearwater prend en charge 8 800 milliards de dollars d’actifs dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.clearwateranalytics.com.

