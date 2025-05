Boomi e AWS annunciano una collaborazione strategica per trasformare l’integrazione dell’IA aziendale, l’automazione e la migrazione al cloud SAP

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania--( BUSINESS WIRE )--Boomi™, azienda leader nel settore dell'automazione basata sull'IA, ha annunciato oggi i vincitori dell'edizione 2025 dei Boomi Customer Innovation Awards, in occasione di Boomi World a Dallas, in Texas. I riconoscimenti di quest'anno premiano le organizzazioni che non si limitano a esplorare il cambiamento digitale, ma che utilizzano la Boomi Enterprise Platform per guidarlo. I seguenti vincitori hanno dimostrato di essere pronti per il futuro crean...