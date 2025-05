Andersen Global zacieśnia współpracę z kanadyjską firmą Stratos Solutions Inc.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global rozszerza swoją platformę w Kanadzie poprzez umowę o współpracy ze Stratos Solutions Inc., wiodącą firmą podatkową z siedzibą w Ontario w Kanadzie, specjalizującą się w podatkach pośrednich, audytach zwrotnych i odzyskiwaniu nadpłat dla kompleksowych organizacji.

Założona w 2004 roku przez byłych pracowników Arthur Andersen, firma Stratos Solutions Inc. jest kierowana przez partnera zarządzającego Alnasira Gangji i posiada ponad 70 lat wspólnego doświadczenia partnerów w zakresie podatków pośrednich i usług odzyskiwania nadpłaconych podatków. Firma specjalizuje się w audytach odwrotnych w zakresie podatku VAT, GST/HST, QST, PST, ceł kanadyjskich, dotacji rządowych i programów podatków od wynagrodzeń. Stratos współpracuje z firmami z listy Fortune 500 oraz podmiotami sektora publicznego, zapewniając wymierną wartość finansową za pośrednictwem własnej platformy Stratos Data Intelligence (SDI) – zaawansowanego systemu analitycznego opartego na ponad 170 algorytmach, zaprojektowanego do wykrywania pominiętych ulg podatkowych, zwrotów i nadpłat w złożonych środowiskach ERP, takich jak SAP, Oracle i NetSuite.

„Współpraca z Andersen Global pozwoli nam skorzystać z pomocy szerszej grupy specjalistów, aby jeszcze lepiej wspierać naszych klientów”, powiedział Alnasir. „Zwiększony zasięg i lepszy dostęp do globalnych zasobów umożliwią nam dostarczanie bardziej zintegrowanych i kompleksowych rozwiązań, zarówno w Kanadzie, jak i na arenie międzynarodowej, zwiększając naszą zdolność do zaspokajania złożonych potrzeb klientów i umacniając nasze zaangażowanie na rzecz świadczenia usług na najwyższym poziomie”.

„Stratos Solutions Inc. wnosi w krytycznym momencie nowy wymiar do naszych kanadyjskich kompetencji podatkowych”, powiedział Mark L. Vorsatz, prezes i dyrektor generalny Andersen. „Założona przez trzech byłych specjalistów Arthur Andersen posiadających łącznie ponad 70-letnie doświadczenie firma stanowi przykład naszych podstawowych wartości poprzez podejście skoncentrowane na kliencie i zorientowane na wyniki. Ich specjalistyczna wiedza zwiększa naszą zdolność do dostarczania sprawnych, transgranicznych rozwiązań i jeszcze bardziej wzmacnia naszą obecność w regionie”.

Andersen Global to międzynarodowe stowarzyszenie niezależnych firm członkowskich, zrzeszające specjalistów z dziedziny podatków, prawa i wyceny z całego świata. Założone w 2013 roku przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, Andersen Global zatrudnia obecnie ponad 20 000 specjalistów na całym świecie i jest obecne w ponad 500 lokalizacjach poprzez swoje firmy członkowskie i współpracujące.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.