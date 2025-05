Andersen Global approfondisce i legami canadesi tramite l’accordo stretto con Stratos Solutions Inc.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global espande la sua piattaforma canadese siglando un accordo di collaborazione con Stratos Solutions Inc., uno dei più importanti studi legali canadesi con sede nella provincia dell’Ontario e specializzato in imposte indirette, audit inversi e recupero di pagamenti eccessivi per aziende di struttura complessa.

Fondata nel 2004 da ex professionisti Arthur Andersen, Stratos Solutions Inc. è guidata dal Managing Partner Alnasir Gangji e vanta oltre 70 anni di esperienza combinata dei partner in servizi riguardanti imposte indirette e recupero di pagamenti eccessivi. È specializzata in audit inversi relativi a IVA, GST/HST, QST, PST, dazi canadesi, concessioni governative e programmi di imposte sulle retribuzioni. Fornisce a una clientela che include aziende Fortune 500 ed enti pubblici valore finanziario misurabile attraverso la piattaforma proprietaria Stratos Data Intelligence (SDI) – un motore di analisi all’avanguardia che impiega oltre 170 algoritmi progettati per identificare crediti fiscali non erogati, rimborsi e pagamenti eccessivi in complessi ambienti di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) quali SAP, Oracle e NetSuite.

“Grazie alla collaborazione avviata con Andersen Global saremo in grado di mettere a frutto le capacità di un gruppo più ampio di professionisti per sostenere meglio i nostri clienti”, spiega Alnasir. “La presenza più vasta e l’accesso migliorato a risorse globali ci consentiranno di offrire soluzioni più integrate e complete, sia in Canada che nel resto del mondo, migliorando ulteriormente la nostra capacità di rispondere alle complesse esigenze dei nostri clienti e rafforzando ancora di più il nostro impegno a fornire un servizio ineguagliato”.

“Stratos Solutions Inc. aggiunge una nuova dimensione alle nostre capacità in ambito fiscale nel Canada in un momento cruciale”, aggiunge Mark L. Vorsatz, Ceo e Presidente del CdA globale Andersen. “Fondato da tre ex professionisti Arthur Andersen che vantano oltre 70 anni di esperienza combinata, questo studio legale esemplifica i nostri valori essenziali adottando un approccio incentrato sui clienti e basato sui risultati. La loro competenza altamente specializzata migliorerà la nostra capacità di offrire soluzioni transfrontalieri e integrate rafforzando ulteriormente la nostra presenza in questo paese”.

