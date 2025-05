Un partenariat de 10 ans entre ISN® et Yara International renforce l’engagement continu en faveur de la sécurité des entrepreneurs

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--ISN, le leader mondial des services de gestion des informations sur les entrepreneurs et les fournisseurs, célèbre 10 ans de partenariat avec la division européenne de Yara International (Yara), l’un des principaux fournisseurs de solutions en matière de nutrition végétale et d’agriculture durable. Après une mise en œuvre réussie sur le continent américain, Yara a adopté ISNetworld sur l’ensemble de ses sites européens en 2015, élargissant ainsi son utilisation de la plateforme de gestion des sous-traitants, harmonisant les processus et améliorant l’efficacité opérationnelle.

« Au cours de la dernière décennie, ISN a joué un rôle essentiel dans les processus de gestion des sous-traitants de Yara en Norvège et aux Pays-Bas », déclare Steinar Bjelland, responsable des achats chez Yara. « L’exploitation des outils et services d’ISNetworld, tels que RAVS 360™ et le suivi des formulaires de reconnaissance, ainsi que le support multilingue d’ISN, ont aidé Yara à optimiser la conformité, à améliorer la communication et à aligner efficacement nos protocoles sur les bonnes pratiques de l’industrie. »

Yara, dont le siège social se trouve à Oslo, en Norvège, opère dans plus de 60 pays. Yara s’efforce de promouvoir une agriculture responsable, de réduire l’impact sur l’environnement et de contribuer à garantir la sécurité alimentaire grâce à des produits innovants et à des solutions numériques. Yara a d’abord mis en œuvre ISNetworld aux États-Unis, au Canada et au Brésil avant de l’étendre à la Norvège et aux Pays-Bas. En s’appuyant sur ISNetworld, Yara a standardisé son processus de qualification des entrepreneurs et renforcé la performance de ces derniers en matière de sécurité dans le monde entier.

Les outils et services d’ISN ont en outre aidé Yara à maintenir une approche proactive et réactive de la conformité, en veillant à ce que ses employés et ses sous-traitants respectent les mêmes directives, tout en favorisant une culture où les individus se sentent autorisés à s’exprimer. À l’avenir, Yara envisage de mettre en œuvre l’enquête CultureSight® d’ISN afin de renforcer son engagement en faveur de la transparence sur le lieu de travail et de continuer à améliorer sa culture de la sécurité.

« L’engagement de Yara en faveur de la sécurité, de l’excellence opérationnelle et du respect des réglementations a été évident tout au long de notre partenariat de dix ans », déclare David Bibby, vice-président d’ISN. « ISN est fier d’aider Yara à poursuivre sa contribution durable au système alimentaire mondial et sa mission de recherche de solutions innovantes en matière d’environnement et d’agriculture. »

Pour plus d’informations sur les logiciels et services de pointe d’ISN, rendez-vous sur isn.com.

À propos d’ISN

ISN est le leader mondial de la gestion des informations sur les entrepreneurs et les fournisseurs, avec plus de 20 ans d’expérience dans la mise en relation de plus de 850 clients dans des industries à forte intensité de capital avec 85 000 entrepreneurs et fournisseurs actifs afin de promouvoir la sécurité, la santé et la durabilité sur le lieu de travail. Les marques d’ISN incluent ISNetworld®, une plateforme mondiale de gestion en ligne des entrepreneurs et des fournisseurs, Transparency-One®, une plateforme d’approvisionnement responsable conçue pour apporter de la transparence à la gestion de la chaîne d’approvisionnement, et Empower®, une application destinée aux travailleurs et conçue pour leur permettre d’aller de l’avant.

ISN dispose de 14 bureaux dans le monde qui fournissent une assistance et une formation primées à ses clients dans plus de 85 pays. ISN est fier de diriger des efforts mondiaux visant à améliorer l’efficacité des systèmes de gestion des entrepreneurs et des fournisseurs et de servir de forum de classe mondiale visant à partager les bonnes pratiques de l’industrie, comparer les performances, fournir des données à ses membres et aider les décideurs, y compris les membres du conseil d’administration, à s’assurer que les risques liés aux entrepreneurs et aux fournisseurs sont évalués et contrôlés. Pour plus d’informations, rendez-vous sur isn.com.

À propos de Yara International

La mission de Yara est de nourrir le monde de manière responsable et de protéger la planète. Yara poursuit une stratégie de croissance durable en réduisant les émissions liées à la production de nutriments agricoles et en développant des solutions énergétiques à faible taux d’émission. L’ambition de Yara est de développer un avenir alimentaire respectueux de la nature qui crée de la valeur pour ses clients, ses actionnaires et la société dans son ensemble, et de mettre en place une chaîne de valeur alimentaire plus durable.

Pour favoriser le passage au vert dans la production d’engrais, le transport maritime et d’autres industries à forte consommation d’énergie, Yara produira de l’ammoniac avec moins d’émissions. Yara fournit des outils numériques pour l’agriculture de précision et travaille en étroite collaboration avec des partenaires à tous les niveaux de la chaîne de valeur alimentaire afin de partager les connaissances et de promouvoir des solutions plus efficaces et durables. Fondée en 1905 pour résoudre le problème de la famine naissante en Europe, Yara a acquis une position unique en tant que seule entreprise mondiale de nutrition des cultures. Avec 17 000 employés et des activités dans plus de 60 pays, la durabilité fait partie intégrante du modèle d’entreprise de Yara. Pour plus d’informations, rendez-vous sur yara.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.