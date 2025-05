Boomi und AWS kündigen strategische Zusammenarbeit zur Transformation von Enterprise-KI-Integration, Automatisierung und SAP-Cloud-Migration an

CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Boomi™, der Marktführer im Bereich KI-gesteuerter Automatisierung, hat heute eine mehrjährige strategische Kooperationsvereinbarung (SCA) mit Amazon Web Services (AWS) bekannt gegeben. Ziel der Vereinbarung ist es, Kunden dabei zu unterstützen, generative KI-Agenten über alle Unternehmensbereiche hinweg aufzubauen, zu verwalten, zu überwachen und zu steuern. Darüber hinaus wird Kunden im Rahmen der SCA die SAP-Migration von On-Premise zu AWS-Cloud erleichtert.

Unternehmen haben heute mit einer fragmentierten Verwaltung von KI-Agenten über mehrere Plattformen und Umgebungen hinweg zu kämpfen, was potenzielle Sicherheitsrisiken und operative Ineffizienzen zur Folge hat. Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI-Agenten benötigen Unternehmen eine vertrauenswürdige Möglichkeit, ihre KI-Investitionen in einer vielfältigen Technologielandschaft zu überwachen, zu sichern und zu optimieren.

Durch die Integration von Amazon Bedrock – einem vollständig verwalteten Service zum Erstellen und Skalieren generativer KI-Anwendungen, der Zugang zur breitesten Auswahl an vollständig verwalteten Modellen führender KI-Unternehmen bietet – mit dem Boomi Agent Control Tower, einer zentralen Managementlösung für die Bereitstellung, Überwachung und Steuerung von KI-Agenten in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen, können Kunden KI-Agenten in ihren AWS-Konten einfach entdecken, erstellen und verwalten, während sie gleichzeitig die Kontrolle über Agenten behalten, die in anderen Cloud- oder Drittanbieter-Umgebungen ausgeführt werden. Über eine einzige API bietet Amazon Bedrock umfangreiche Funktionen zum Aufbau generativer KI-Anwendungen mit Fokus auf Sicherheit, Datenschutz und verantwortungsvolle KI, einschließlich Support für Model Context Protocol (MCP). MCP ist ein neuer, offener Standard, der Entwickler in die Lage versetzt, sichere, bidirektionale Verbindungen zwischen ihren Daten und KI-gesteuerten Tools herzustellen. Gleichzeitig können Agenten ERP-Daten effektiv interpretieren und nutzen, während die Einhaltung von Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen gewährleistet ist.

„Unsere strategische Kooperationsvereinbarung mit AWS kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da die Einführung von KI in Unternehmen ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Innovation und Governance erfordert“, sagte Steve Lucas, Chairman und CEO von Boomi. „Durch die Integration der leistungsstarken generativen KI-Fähigkeiten von Amazon Bedrock mit Boomis Agent Control Tower geben wir Unternehmen beispiellose Transparenz und Kontrolle über ihr gesamtes KI-Ökosystem und beschleunigen gleichzeitig ihre kritischen SAP-Workload-Migrationen zu AWS. Diese Partnerschaft ermöglicht es Unternehmen, ihre KI-Initiativen mit der Sicherheit, Compliance und operativen Exzellenz zu skalieren, die ihr Geschäft erfordert.“

„Während unserer Zusammenarbeit mit Tausenden von Kunden bei der Einführung von generativer KI wurde eines klar – Unternehmen benötigen robuste Lösungen, um KI-Agenten effektiv in ihren Technologieumgebungen einzusetzen, zu überwachen und zu steuern“, sagte Rahul Pathak, VP Data & AI GTM bei AWS. „Amazon Bedrock bietet Kunden Wahlfreiheit – die umfassendste Auswahl an Foundation-Modellen und integrierte Governance-Funktionen. In Kombination mit Boomi Agent Control Tower, der zentrale Sichtbarkeit und Kontrolle ermöglicht, erhalten Kunden die nötigen Werkzeuge, um mit Vertrauen Innovationsarbeit zu betreiben und dabei Sicherheit und Compliance zu gewährleisten. Diese Zusammenarbeit vereint komplementäre Stärken, sodass Kunden schnell vom Proof-of-Concept zur Produktion übergehen und dabei ihre geschäftlichen Anforderungen erfüllen können.“

„Im Zuge der KI-gesteuerten Automatisierung in unserem gesamten Unternehmen sind Boomi und AWS wesentliche Partner, die es uns ermöglichen, Komplexität sicher zu bewältigen und Innovationen zu skalieren“, sagte Amit Sinha, President und Mitbegründer von WorkSpan. „Durch die Nutzung der Integrationsfähigkeiten von Boomi in Kombination mit der AWS-Infrastruktur verbinden wir nahtlos verschiedene Systeme, beschleunigen SAP- und KI-Initiativen und behalten die wesentliche Transparenz und Governance in unserer gesamten Technologielandschaft bei – was unsere Fähigkeit, rasch und sicher zu innovieren, erheblich verbessert.“

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden mehrere gemeinsame strategische Initiativen eingeführt, darunter:

Agent Control Tower – Boomis Agent Control Tower, Teil von Boomi Agentstudio (ehemals Boomi AI Studio), ist nun mit Amazon Bedrock integriert und bietet ganzheitliche Multi-Cloud-Governance für KI-Agenten. Unternehmen erhalten umfassende Transparenz, die Möglichkeit zur proaktiven Überwachung und die Kontrolle über KI-Agenten, die von Boomi erstellt wurden oder von Drittanbietern stammen. Diese Lösung ist entscheidend, wenn es um die sichere Skalierung von KI-Initiativen in On-Premise-, Public- oder Hybrid-Cloud-Umgebungen geht, da sie Komplexität reduziert und unternehmensgerechte Sicherheit und Compliance gewährleistet.

– Boomis Agent Control Tower, Teil von Boomi Agentstudio (ehemals Boomi AI Studio), ist nun mit Amazon Bedrock integriert und bietet ganzheitliche Multi-Cloud-Governance für KI-Agenten. Unternehmen erhalten umfassende Transparenz, die Möglichkeit zur proaktiven Überwachung und die Kontrolle über KI-Agenten, die von Boomi erstellt wurden oder von Drittanbietern stammen. Diese Lösung ist entscheidend, wenn es um die sichere Skalierung von KI-Initiativen in On-Premise-, Public- oder Hybrid-Cloud-Umgebungen geht, da sie Komplexität reduziert und unternehmensgerechte Sicherheit und Compliance gewährleistet. Erweiterter Agent Designer – Boomis Low-Code- Agent Designer , der nun mit Amazon Q Index integriert ist, erlaubt die rasche Erstellung von KI-Agenten mit tiefem kontextbezogenem Verständnis und einer intelligenteren Modellauswahl. Unternehmen können intelligente Agenten erstellen, trainieren und einsetzen, die Amazon Q Index für verbesserte Relevanz und Leistung nutzen – und sie dann über den plattformübergreifenden Agent Control Tower von Boomi skalieren.

– Boomis Low-Code- , der nun mit Amazon Q Index integriert ist, erlaubt die rasche Erstellung von KI-Agenten mit tiefem kontextbezogenem Verständnis und einer intelligenteren Modellauswahl. Unternehmen können intelligente Agenten erstellen, trainieren und einsetzen, die Amazon Q Index für verbesserte Relevanz und Leistung nutzen – und sie dann über den plattformübergreifenden Agent Control Tower von Boomi skalieren. Neue native AWS Connectors und Boomi für SAP – Im Rahmen der SCA mit AWS hat Boomi neue native Connectoren für AWS Lambda, Amazon Bedrock, Amazon DynamoDB und den Amazon Selling Partner Appstore eingeführt. Diese Connectoren ermöglichen nahtlose Integrationen über AWS-Services hinweg und unterstützen Anwendungsfälle von serverlosem Computing bis hin zu generativer KI und E-Commerce. Im Rahmen der umfassenderen SCA-Zusammenarbeit bietet Boomi for SAP zudem SAP-zertifizierte, native Integrationen, die die Konnektivität zwischen SAP- und Nicht-SAP-Systemen vereinfachen und beschleunigen, die Integrationszeit verkürzen und Cloud-Migrationen mit modernen ELT-Funktionen unterstützen, die durch die Übernahme von Rivery ermöglicht wurden. Unternehmen können SAP-Daten effizient in jedes AWS-basierte Data Warehouse oder Data Lake verschieben, um Echtzeitanalysen und KI-Anwendungen zu ermöglichen. Gemeinsam befähigen Boomi und AWS Unternehmen, SAP mit Nicht-SAP-Anwendungen zu verbinden, Daten nahtlos in die Cloud zu migrieren und KI- und Analyseinitiativen voranzutreiben – und so den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

Boomi als AWS Generative AI Competency Partner validiert

Boomi gab außerdem bekannt, dass es AWS Generative AI Competency erreicht hat. Diese Spezialisierung zeichnet Boomi als AWS-Partner aus, der Kunden und das AWS Partner Network dabei unterstützt, die Entwicklung von Diensten, Tools und Infrastrukturen voranzutreiben, die für die Implementierung generativer KI-Technologien entscheidend sind. Mit Stand Mai 2025 erreichte Boomi bereits fünf Mal AWS Competency, was die führende Rolle von Boomi bei der Entwicklung generativer KI-Anwendungen mit AWS-Technologien wie Amazon Bedrock, Amazon Q und Amazon SageMaker unterstreicht. Diese Auszeichnung spiegelt Boomis umfassende Praxiserfahrung und technische Best Practices wider und ermöglicht es Kunden, mit skalierbaren KI-Lösungen der nächsten Generation sicher zu innovieren.

Weitere Ressourcen

Über Boomi

Boomi, der Marktführer im Bereich KI-gesteuerter Automatisierung, unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt bei der Automatisierung und Optimierung kritischer Prozesse, um Geschäftsergebnisse schneller zu erzielen. Durch die Nutzung fortschrittlicher KI-Funktionen verbindet die Boomi Enterprise Platform Systeme nahtlos und verwaltet Datenflüsse mit API-Management, Integration, Datenmanagement und KI-Orchestrierung in einer umfassenden Lösung. Mit über 23.000 Kunden weltweit und einem schnell wachsenden Netzwerk von über 800 Partnern revolutioniert Boomi die Art und Weise, wie Unternehmen jeder Größe geschäftliche Agilität und operative Exzellenz erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter boomi.com.

© 2025 Boomi, LP. Boomi, das „B“-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.