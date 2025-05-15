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Andersen Global透過與Stratos Solutions Inc.合作深化加拿大市場佈局

三藩市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global與位於加拿大安大略省、專門為複雜型組織提供間接稅務、逆向審計與超額付款追回服務的領先稅務公司Stratos Solutions Inc.簽署合作協議，藉此擴展其在加拿大的業務平台。

Stratos Solutions Inc.由前Arthur Andersen專業人士於2004年創立，現由管理合夥人Alnasir Gangji領導，其合夥團隊在間接稅與超額稅款追回服務領域擁有超過70年的綜合經驗。該公司專長於針對VAT、GST/HST、QST、PST、加拿大關稅、政府補助與薪資稅項目進行逆向稽核，服務對象包含《財星》500大企業與公共部門機構，並透過其專有的Stratos Data Intelligence (SDI)平台提供可量化的財務價值。此平台是由170多種演算法驅動的先進分析引擎，專為在SAP、Oracle和NetSuite等複雜ERP環境中識別被忽略的稅務抵免、退稅與超額支付情況而設計。

Alnasir表示：「透過與Andersen Global的合作，我們將能整合更廣泛的專業人才網路，為客戶提供更完善的支援。擴大的業務範圍與全球資源的深度整合，將使我們能在加拿大國內與國際市場提供更整合、更全面的解決方案，強化我們滿足客戶複雜需求的能力，進一步落實我們提供頂級服務的承諾。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz指出：「Stratos Solutions Inc.在關鍵時刻為我們在加拿大的稅務服務能力開創新局面。該公司由三位擁有超過70年綜合經驗的前Arthur Andersen專業人士創立，其以客戶為中心、結果導向的營運理念完美體現我們的核心價值觀。他們的專業知識將增強我們提供無縫跨境解決方案的能力，並進一步鞏固我們在該地區的市場地位。」

Andersen Global是由全球稅務、法律與評估專業人士組成的國際性組織，各成員公司在法律上均為獨立實體。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年創立，目前在全球擁有超過20,000名專業人士，並透過其成員公司與合作公司在500多個地區提供服務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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415-764-2700

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