ENGIE en NHOA Energy starten met 400 MWh batterijproject in België

KALLO, België--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, de wereldwijde aanbieder van energieopslagsystemen op het gebied van nutsvoorzieningen, vierde vandaag met ENGIE de start van een 400 MWh Battery Energy Storage System (BESS) in Kallo, Beveren, België. Het project zal door NHOA Energy aan ENGIE worden geleverd in het kader van een leveringscontract en een langdurige serviceovereenkomst.

De ceremonie die vanmorgen werd gehouden in het bijzijn van Mathieu Bihet, federale minister van Energie, Marc Van de Vijver, burgemeester van Beveren, Vincent Verbeke, CEO van ENGIE Belgium, en Lucie Kanius-Dujardin, Global Managing Director van NHOA Energy , was de officiële start van de bouw van ENGIE's batterijpark.

