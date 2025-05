Boomi en AWS kondigen strategische samenwerking aan om integratie, automatisering en SAP-cloudmigratie van AI voor ondernemingen te transformeren

CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Boomi™, marktleider in AI-gestuurde automatisering, heeft vandaag een meerjarige strategische samenwerkingsovereenkomst (SCA) aangekondigd met Amazon Web Services (AWS). Deze overeenkomst helpt klanten bij het bouwen, beheren, monitoren en besturen van generatieve AI-agents binnen bedrijfsactiviteiten. Daarnaast is de SCA erop gericht klanten te helpen SAP-migraties van on-premises naar AWS te versnellen.

Ondernemingen worstelen momenteel met gefragmenteerd AI-agentbeheer verspreid over meerdere platformen en omgevingen, wat leidt tot potentiële beveiligingsrisico's en operationele inefficiënties. Naarmate de aanname van AI-agents toeneemt, hebben organisaties behoefte aan een betrouwbare manier om hun AI-investeringen in hun diverse technologielandschap te monitoren, te beveiligen en te optimaliseren.

