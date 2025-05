Svante und SAMSUNG E&A unterzeichnen Joint Development Agreement zur Bereitstellung digital unterstützter, skidmontierter modularer Anlagen zur Kohlenstoffabscheidung

VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (Svante) und SAMSUNG E&A kündigten heute ein Joint Development Agreement an, im Rahmen dessen die Unternehmen eine Reihe von standardisierten, skidmontierten modularen Kohlenstoffabscheideanlagen entwickeln werden. Dabei kommen Svantes neuartige Feststoffsorbentien-basierte VeloxoTherm-Kohlenstoff-Filtertechnologie sowie die fortschrittlichen digitalen Lösungen und Modularisierungsfähigkeiten von SAMSUNG E&A zum Einsatz. Die Vereinbarung wurde während Svantes Grand Opening Event anlässlich der Inbetriebnahme der neuen kommerziellen Filterproduktionsanlage in Vancouver, Kanada, unterzeichnet. Die Anlage ist die weltweit erste Gigafactory für Svantes Filtertechnologie, die in der Lage ist, genügend Filter zu produzieren, um jährlich 10 Millionen Tonnen CO 2 abzuscheiden.

„Wir bemühen uns, die größten Hindernisse für eine schnelle Einführung der industriellen Kohlenstoffabscheidung zu beseitigen, indem wir erstens unsere erstklassige Produktionsanlage bauen und zweitens mit SAMSUNG E&A zusammenarbeiten, um den Zeitplan für die Projektdurchführung und die Baukosten vor Ort durch standardisierte Konstruktions- und Fertigungslösungen zu reduzieren“, sagte Claude Letourneau, President und CEO von Svante.

SAMSUNG E&A, ein global aufgestellter Anbieter von Gesamtlösungen für die Energieindustrie, zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich technische Planung, Beschaffung und Bau (EPC) sowie Projektmanagement und hat sich der Unterstützung der Energiewende verschrieben. Die umfangreiche Erfahrung von SAMSUNG E&A in der Umsetzung großer Kapitalprojekte auf Basis von Modularisierung und Digitalisierung, kombiniert mit Svantes zweiter Generation der CO₂-Abscheidungs- und Entfernungstechnologie, macht dieses Gemeinschaftsprojekt zu einer innovativen und zugänglichen Lösung für Kunden aus der Schwerindustrie und dem Energiesektor, die nach ingenieurtechnischen Lösungen für das Kohlenstoffmanagement suchen.

SAMSUNG E&A erweitert sein Portfolio an umweltfreundlichen Lösungen durch „E&Able“, eine Lösung, die eine nachhaltige Zukunft durch fortschrittliche Technologie fördert. E&Able verkörpert das Engagement von SAMSUNG E&A, dringende gesellschaftliche Herausforderungen wie den Klimawandel zu bewältigen. Um dies zu erreichen, stellt das Unternehmen seinen Kunden bahnbrechende Technologien umgehend bereit, was außerdem seine Mission widerspiegelt, globale Ziele wie Kohlenstoffneutralität und Kreislaufwirtschaft schneller zu erreichen. Das Unternehmen treibt die Förderung neuer Geschäftsfelder in der Energiewende und in umweltfreundlichen Sektoren voran und konzentriert sich dabei auf drei E&Able-Strategien: E&Able Low (kohlenstoffarm), E&Able Zero (kohlenstofffrei) und E&Able Circle (Umwelt). „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die Akteure der CCUS-Industriewertschöpfungskette, ihre Herangehensweise an Projekte neu zu überdenken, um diese schneller, kostengünstiger und effizienter umzusetzen. Die parallele Durchführung mehrerer Projekte mit demselben EPF-Auftragnehmer wird die Projektleistung erheblich verbessern“, sagte Hong Namkoong, President und CEO von SAMSUNG E&A. „Darüber hinaus haben wir mit unserer Engineering Data Platform (EDP) Pionierarbeit geleistet, indem wir digitale Tools einsetzen, um die Effizienz der Projektausführung zu steigern, was letztlich die Projektlaufzeiten und -kosten senkt.“

Svante hat eine einzigartige, umweltfreundliche Technologie zur Kohlenstoffabscheidung und -entfernung entwickelt, die sogenannte „strukturierte Adsorbensbetten“ verwendet, die als „Filter“ bekannt sind. Die Filter des Unternehmens sind mit nanotechnologisch entwickelten festen Adsorptionsmaterialien beschichtet, die CO 2 aus industriellen Emissionen abscheiden können, darunter Zellstoff und Papier, Müllverbrennung, Zement, Stahl, Düngemittel und Wasserstoff. Die Filtertechnologie des Unternehmens kann auch für Direct Air Capture (DAC) genutzt werden, bei dem bereits in die Atmosphäre emittiertes CO 2 aus der Umgebungsluft abgeschieden und entfernt wird.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit SAMSUNG E&A, um kommerzielle Projekte zur Kohlenstoffabscheidung auf globaler Ebene und in großem Maßstab zu realisieren“, sagte Claude Letourneau, President und CEO von Svante. „Die mehr als 50 Jahre umfassende Erfahrung von SAMSUNG E&A im Bereich der Modularisierung im Industrie- und Energiesektor wird für die Hyperskalierung unseres Betriebs und unserer Filterproduktionskapazität von unschätzbarem Wert sein, insbesondere im Hinblick auf die Ausweitung unseres Auftragsbestands.“

Eines der Ziele dieser Zusammenarbeit ist es, Industriekunden über ein integriertes Projektbereitstellungsmodell eine zentrale Anlaufstelle für Kohlenstoffabscheideanlagen zu bieten. SAMSUNG E&A und Svante werden standardisierte, fortschrittliche Front-End-Engineering-Pakete (FEL3) entwickeln. Während der Projektumsetzungsphase wird voraussichtlich SAMSUNG E&A der exklusive EPF-Lieferant von skidmontierten Modulen für CO 2 Abscheideanlagen sein, während Svante seine patentierten Kohlenstoffabscheidemaschinen (Kontaktoren) und Filterbetten liefern wird. Dieser kollaborative Ansatz zum Bau großer Industrieanlagen hat sich als wirksam bei der Optimierung von industriellem Projektmanagement und Leistung erwiesen.

„Dank dieser Vereinbarung können wir weiterhin erstklassige, umweltfreundliche CO₂-Abscheideanlagen liefern, die Kunden sowohl Kosten- als auch Terminsicherheit bieten, zusammen mit praktischen, vorgefertigten Modulen und automatisierten, datengesteuerten technischen Paketen – ein Angebot, das wir unseren Kunden nun zusätzlich zu den anderen einzigartigen Vorteilen unserer Technologie anbieten können“, fügt Letourneau hinzu. „Ein integriertes Projektbereitstellungsmodell bedeutet, dass Kunden nicht länger auf die traditionellen, transaktionalen Bid-Buy-Geschäfte angewiesen sind, mit denen sie in der Vergangenheit konfrontiert waren.“

Die Zusammenarbeit der zwei Unternehmen erstreckt sich auf die Identifizierung, Entwicklung und Bereitstellung von Projekten zur Kohlenstoffabscheidung in kommerziellem Maßstab weltweit, um der Schwerindustrie und Energieerzeugern in diesen Regionen umsetzbare Methoden zu bieten, ihre Emissionsreduktionsziele zu erreichen.

Über Svante:

Svante ist ein zielorientierter, führender Anbieter von Lösungen für die Abscheidung und Entfernung von Kohlenstoff. Das in Vancouver, BC, Kanada, ansässige Unternehmen stellt nanotechnische Filter und modulare Rotationsschütz-Maschinen her, die CO 2 auf umweltfreundliche Weise aus Industrieemissionen und der Luft abscheiden und entfernen. Svante gehört zu den 2023 Global Cleantech 100, den XB100 -- World’s Top 100 Deep Tech Companies der XPRIZE Foundation und belegt unter den Privatunternehmen auf der Liste der Future 50 Fastest Growing Sustainable Companies in Canada von Corporate Knights den zweiten Platz. Weitere Informationen zu Svante finden Sie auf der Website www.svanteinc.com und indem Sie Svante auf LinkedIn oder Twitter @svantesolutions folgen.

